沿海路速限仍維持現狀 邱于軒促做好號誌管控

市議員邱于軒表示，雖然沿海路速限維持現狀，但她會持續監督交通局，務必做好智慧號誌的連鎖管控。

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱于軒十八日表示，雖然沿海路速限維持現狀，但她會持續監督交通局，務必做好智慧號誌的連鎖管控，讓大家雖然騎不快，但可以「騎得順、停得少」，平安回家最重要。

為了傳達民眾希望能提高沿海路速限的心聲，邱于軒特別邀集交通局長及相關單位共同討論沿海路速限問題，希望能為大家爭取更順暢的行車環境。

邱于軒說，會議結論是目前不宜調升速限，交通局依專業數據評估，基於安全考量，交通局有三點堅持。

邱于軒說明，沿海路慢車道速限四十公里，係依中央法規訂定。考量近年仍有不少自撞事故，提高速限，恐增加事故風險。大家想提速是為了省時間，六公里的路程，若速限從四十公里提高至五十公里，實際只省不到二分鐘，但風險明顯上升。

邱于軒提到，改善方式是使用智慧號誌連鎖控制，讓車流續進（一路綠燈），減少停等次數，更順更安全！

邱于軒也說，此路段屬於「環島一號線」自行車道，是南部車友必經路線。但因人行道寬度不足，所以變成自行車需與機車共用慢車道。若機車提速，與自行車速差過大容易追撞。