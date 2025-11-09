沿海陣風上看12級！鳳凰估這天穿過台灣上空 小心驚人雨勢

生活中心／游舒婷報導

鳳凰颱風持續增強，並預計在今（9）日晚間登陸菲律賓呂宋島、進入南海後逐漸北上。氣象粉專指出，預計在12日晚間登陸西部地區，而前一個在11月登陸的颱風，已經是1967年的吉達颱風。

鳳凰颱風路徑。（圖／取自觀氣象看天氣）

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文指出，目前鳳凰的預估路徑都跟前幾次一樣，沒有變，而目前颱風的底層已經建立，預估在登陸菲律賓之前，強度有機會達到強烈颱風等級，雖然出海後會略為減弱，但目前看來，菲律賓西方海域的海溫條件，仍有利它短暫重整結構、維持中度颱風左右的強度。

不過颱風逐漸北上、到台灣海峽南側後，因為海溫及海水熱含量明顯降低，加上受到東北風冷空氣的影響，強度可能下降，甚至有部分模式顯示，可能在登陸前減弱為熱帶低壓。

未來鳳凰的強度和走向將是影響台灣天氣的關鍵，特別是西半部地區影響最為明顯，而北部、東部地區，在週一（10日)、週二（11日）需特別留意颱風環流與東北風共伴效應，預估會帶來相當驚人的雨勢。而週三（12日）、週四（13日），西半部的天氣則取決於鳳凰減弱速度與北轉角度，若減弱較慢、路徑又靠近西部，風雨將會顯著增強。北部天氣則需要持續觀察它的實際移動路線。

粉專提醒，可以確認的是，10日至12日各海面風浪都將明顯增強，各地沿海需注意約10級強陣風，其中澎湖、苗栗至雲林沿海可能出現11-12級陣風，內陸陣風則要視颱風實際狀況而定，登陸點附近內陸可能有9-10級陣風；北部及東北部因角隅流則可能達到8-10級。

