沿海風暴2日襲大都會區 雪雨交替致濕滑

一場沿海風暴將於2日清晨掠過紐約大都會區，市內可能會短暫飄雪，但主要以降雨為主。(記者曹馨元／攝影)

隨著一場沿海風暴將於2日(周二)清晨掠過紐約大都會區，紐約市內可能會短暫飄雪；但氣象學家預計，雪情恐難持續，當日紐約市將主要迎來降雨，使上下班高峰「濕滑混亂」。

國家氣象局(NWS)指出，紐約市最可能見飄雪的時段為日出前後，其後氣溫回升將轉為降雨。氣象學家拉姆西(Bryan Ramsey)指出，清晨的較冷空氣會為當日帶來降雪開場，「但整體預測仍偏向主要下雨」。

紐約市內的短暫飄雪由於很快被雨勢取代，預計難以積存；不過紐約州西部、下哈德遜河谷、新澤西州部分地區及康州部分地區，周二早高峰可能出現數吋積雪。氣象局預測，紐約州奧蘭治郡(Orange County)將積雪最多，可能達4到7吋。

紐約市則將以大雨為主，預計降雨量約為1.5吋，雨情將持續到周二傍晚。市緊急事務管理局已啟動城市山洪應對計畫，警告當日早高峰可能「濕滑混亂」，低窪排水不良地區恐有積水；部分商家門前若出現積水或落葉堵塞排水口，也可能加劇滑倒風險。

官方提醒住在半地下室或曾在暴雨期間有積水紀錄的家庭，提前檢查排水設備、確保地漏暢通；如發現周邊排水口堵塞，可撥打311協助處理。而長者也許在早晨外出時更加小心，接送孩子的家長及通勤族則建議提早出門，並隨時注意路況更新。

整體降雨將在2日晚間逐漸停止，但當晚陣風可達每小時25至30哩。氣象局表示，本周其餘時間雖然乾燥，但氣溫偏低，4日(周四)晚間溫度恐徘徊在華氏10餘度至20度間。本周末氣溫將回升至約華氏40度，屆時可能迎來下一波降雨。

