沿路亂放沖天炮 草屯大觀市場驚見怪客「炸街」

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮鬧區大觀市場，29日有中年男子亂放沖天炮，甚至一路「炸街」，令民眾相當害怕，居民指出，該名怪客過去還曾亂丟鞭炮，猶如不定時炸彈，對此，草屯警方已展開調查，可依社會秩序維護法送辦，最高處3日拘留或3萬元罰鍰。

草屯居民指出，該名男子近來常在大觀市場出沒，不僅曾點燃鞭炮往路旁亂丟，之前還有過披著中國五星旗，邊走邊喊中共萬歲，詎料這次竟亂放沖天炮沿路炸街，讓市場民眾、攤商相當害怕，若不慎引發火災，後果不堪設想。

草屯警方表示，針對男子在市場亂放沖天炮已展開調查，由於施放沖天炮可能干擾用路人行車安全，涉犯道交條例在道路堆積或拋擲足以妨礙交通之物，可處1200元至2400元罰鍰。

另外，公然在人車眾多的市場亂放炮，也可能觸犯社會秩序維護法，因投擲或發射有殺傷力物品，危害他人或財物之虞，可處3日拘留或3萬元罰鍰，若因此引發火警，更涉犯公共危險罪，將要求男子到案說明。

