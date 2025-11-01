沿路砸６車還追人 31歲男送辦

台中市大里區昨日出現一名莊姓男子拿著鐵棒、鋼條抓狂沿路砸車，警方獲報到場將他壓制，起出犯案工具鐵條、鐵棍等，依毀損罪法辦。

（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

三十一歲莊姓男子一日上午涉嫌持鐵條、鐵棍，在台中市大里區喬城路沿路毀損停放路邊的六輛轎車，還狂追一名市民到喬城路，還好被聞訊趕到的警方制伏，並查扣作案工具，詢後依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中大里喬城路昨日上午十時多，出現一名莊姓男子拿著鐵棒、鋼條在路上閒逛，接著抓狂沿路叫囂，並拿鐵棒沿路砸車，民眾發現大聲喝斥，莊男還是持續拿鐵棒砸毀停在路邊汽車的車窗和擋風玻璃，造成六輛轎車的車窗和擋風玻璃被敲破。

有網友ＰＯ文表示，照片、影片中的男子在路邊大智路上到處砸車，追我到喬城路，還好喔跑的快。ＰＯ文一出引熱議，有網友稱表示，「不止這些，慘不忍睹」，也有的稱「我的車也被砸！」

台中市警局霧峰分局說，警方昨日獲報後立即派員前往大里區喬城路，制伏涉嫌砸車的莊姓男子，經查莊男涉嫌持鐵棍、鐵條毀損六輛車，並查扣遺留在損毀車輛附近找到疑似砸車的鐵棍、鐵條。