況明潔當人妻15年 最受不了老公堅持這一事

〔記者林南谷／台北報導〕女星況明潔嫁給老公劉紀軍，今年邁入第15年，昨她透露自從嫁給「麥可哥」之後，老公一下子多了好多種身份。

況明潔細數麥可哥是她丈夫，拍戲時是「幼稚園園長」，每天負責接送她上下課；走在路上，老公是保鏢，負責她走路安全；煮飯時是大廚，況明潔是小二廚；生活上老公是家的「爸爸媬姆」，照顧她及兒子的一切，經濟上是全家領頭羊「大總管」。

唯獨綁鞋帶這事，況明潔坦言嫁老公快15年，日前有一天還是被他綁上鞋帶，況明潔說：「軍人世家出生的我，自從會綁鞋帶那一天，從來沒有讓人幫我綁過鞋帶，父親小時候告誡我們，自己能做的事絕對不要麻煩人！」這句話，她一直牢牢記在心裡。

廣告 廣告

況明潔說，雖然綁鞋帶是舉手之勞，她也拒絕多次，雖然手上拿著東西，也可以把東西交給麥可哥自己綁，但老公瞬間就蹲下綁好鞋帶站起來就走。

透過發文，況明潔強調以後一定會記住鞋帶綁緊，絕對不讓鞋帶鬆開，「大人小孩鞋帶鬆開都是很危險的，年紀越來越要越有安全警覺及安全意識，麥可哥你辛苦了。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

30歲網美毀滅性爆料！睡完中國頂流男星 床技第一名被爆是他

福原愛親揭離婚主因！認與江宏傑家人有隔閡 「母親無法見孫」成心結

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

法籍作家遇困發文「1小時內獲救」 吉雷米感動發聲：台灣人很善良

