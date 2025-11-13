泉州公安發懸賞公告！祭百萬獎金徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」

繼民進黨立委沈伯洋遭重慶公安立案調查後，中國公安局又再度出手，泉州市公安局發出懸賞公告，指稱台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）長期在社交平台散播「反中抗中」等分裂國家的言論，因此徵集群眾積極提供線索，將視情形給予5萬至25萬元人民幣（約新台幣109萬），反之，包庇在逃人員則將進行嚴懲。

中國泉州公安局公告表示，該局工作掌握，台灣網紅八炯、閩南狼長期在社交平台上發布大量播反中抗中、煽動分裂國家言論，大肆攻擊並抹黑中國惠台利民的政策，欺凌、迫害在台的中籍配偶，充當「台獨」打手與幫兇，造成惡劣影響，稱兩人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百零三條之規定，涉嫌煽動分裂國家。

泉州公安局指出，為依法嚴厲打擊破壞國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，呼籲廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，將視情給予5萬至25萬元人民幣的獎勵，若是包庇在逃人員，則將依法追究法律責任，打擊報復舉報人者也將依法嚴懲。

泉州公安針對台灣網紅八炯、閩南狼發出懸賞通告。圖／翻攝自泉州市公安局官網

