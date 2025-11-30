泉州南安舉辦第十一屆「鄭成功杯國際男子籃球賽」

▲南安市鄭成功杯籃球賽「以球為媒」聯繫臺灣與港澳等地情誼。

【本報大陸新聞中心 報導】「以球為媒」福建南安市第十一屆「鄭成功杯國際男子籃球賽」鳴笛開賽，開戰幕在南安市體育館舉行，南安隊在揭幕戰中以80∶86不敵澳門隊。本屆比賽將歷時6天，共有來自新加坡、馬來西亞、澳大利亞、菲律賓及中國香港、澳門、臺灣地區的球隊和南安隊8支隊伍參賽。

又是一年賽事至，再續籃球未了情。11月29日，第十一屆“鄭成功杯”國際男子籃球賽在南安市體育館熱力開賽。自1986年舉辦首屆比賽以來，“鄭成功杯”國際男子籃球賽歷經三十餘載深耕，已從一項地方性賽事發展成為海內外認可、僑鄉群眾喜愛的賽事。

▲南安市第十一屆「鄭成功杯國際男子籃球賽」在南安市體育館舉行。

1991年，臺北幸福水泥隊參加第三屆賽事，成為臺灣地區時隔40多年首支赴大陸參賽的球隊。作為海峽兩岸傳統體育交流重要橋梁，本屆賽事延續“體育搭臺、文化鑄魂、交流賦能”的核心初心，進一步注入文體旅融合，也是南安傳承籃球文化、聯結內外情感與城市發展的品牌。

南安作為“海上絲綢之路”起點、全國著名僑鄉，不僅承載著深厚的歷史文脈，更是福建省首個“奧運冠軍之城”。這座浸潤著拼搏精神的城市，將體育基因融入發展血脈，依託僑鄉優勢，打造了一批兼具海絲特色與成功文化的對外交流平臺，逐步構建起競技體育、群眾體育與體育產業協同並進的高品質發展格局。

▲臺灣年輕籃球員跨海到泉州南安參加鄭成功杯籃球賽。

本屆“鄭成功杯”國際男子籃球賽在傳承中創新，聚焦四大亮點，致力打造一屆具有南安特色、國際水準的籃球盛會。南安建成體育場地超5000個，實現鄉鎮健身中心、村級健身點全覆蓋，獲評“全國全民運動健身模範縣”等，全民健身蔚然成風；堅持“以賽促消”，構建“國際+專業+青少年”賽事體系，成功舉辦“鄭成功杯”男籃賽、海絲龍舟賽品牌賽事。(圖主辦方提供)