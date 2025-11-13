泉月樓行館擋洪水成孤島 業者親發聲曝擋災關鍵作為

【緯來新聞網】受到鳳凰颱風外圍環流影響，連日豪雨重創宜蘭，多處地區的許多住家被大水淹沒，而屬重災區的冬山鄉災情慘重，不過茄苳路上的「泉月樓行館」卻成功避過水患，因為在積水開始升高時，行館迅速啟動防水閘門，空拍畫面曝光後引發討論，對此業者也發聲了。

泉月樓行館擋洪水成孤島。（圖／泉月樓行館Threads）

泉月樓行館位於冬山鄉茄苳路，占地約3000坪，建築外觀以三合院為概念，內部則呈現日式設計。這次大雨造成周邊許多住家受損，但行館事先部署防災措施，在水位上升初期立刻拉起閘門，高度大約到成人肩膀，成功阻擋外頭湧入的大量雨水，館內旅客車輛與設備因此未受影響。

泉月樓行館擋洪水成孤島。（圖／泉月樓行館Threads）

泉月樓行館透過Threads發聲：「感謝大家這幾日的關心與留言。 由於訊息量相當多， 無法逐一回覆， 敬請見諒，也由衷感謝大家的掛念。泉月樓行館始終致力於讓每一位旅客入住時都能感受到安心、放鬆並被細心照顧。 除了服務品質， 我們在軟硬體設備與防災措施上亦投入高度重視，只因安全永遠是第一順位。」



泉月樓行館表示：「本次風災期間，我們也提前啟動各項防護措施，包括抽水馬達的檢測維護，以及大家近期特別關注的防水閘門等。 因應不同建築與空間需求，只要選用合格的防水閘門、並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作，就能有效提升防水與防倒灌的能力。在此，也向這次受到颱風影響的朋友們， 致上最誠摯的關心與慰問。希望大家都平安無恙，生活亦能早日回到正軌。」

