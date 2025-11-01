「泉柿原味」行銷泰安溫泉、甜柿 鍾東錦允諾提升交通建設





溫泉季登場，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會，11月1日為期兩天舉辦「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動，縣長鍾東錦為活動揭開序幕，邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，縣長並承諾全力提升交通建設、觀光發展，吸引國內外觀光客進入泰安。

泰安溫泉是優質的碳酸氫鈉泉，有「美人湯」之稱號，在交通部觀光署舉辦的「2024-2025台灣好湯-金泉獎」評選活動中，榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項。

為擴大行銷宣傳效益，文觀局與泰安鄉公所合作規畫溫泉季X泰安甜柿推廣活動，延續去年「泉柿原味」主軸，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿│我送甜柿-造型陶瓷罐」、「苗栗泰安享泡湯 HAPPY優惠送好禮抽」，並結合泰雅文物館增設具有泰雅族「祖靈之眼」圖騰設計之第二溫泉煮蛋池，增添民眾享受竹簍煮蛋的樂趣。

1日活動開幕式於泰雅原住民文化產業區登場，由苗栗縣長鍾東錦以及各級民意代表啟動「泉柿原味」溫泉、甜柿推廣活動，歡迎各地遊客的到來，台北市旅行公會更是帶團來踩線遊玩，會場周邊則安排攤位展售甜柿和「原味」十足的農特產，吸引不少遊客駐足停留，採購當季農產。

鍾東錦表示，現在正值甜柿產季，泰安、南庄都有品質優異美味的甜柿，加上泰安溫泉，歡迎全國遊客來到苗栗品嘗美食、享受泡湯的樂趣，將泰安溫泉、甜柿推廣出去縣府責無旁貸，將持續與泰安公所等各級民意代表一起努力。

鍾東錦提到，要發展觀光，若沒有好的交通是做不到的，因此泰安現在重要的是完備交通網絡，這裡欠一條更安全更平順的道路，讓遊覽車可以進來，近期將會率隊北上拜會交通部長，相信中央長官定會支持地方發展。

鍾東錦另向鄉親報告好消息，62-1線現在已經發包出去，將開始規畫泰安後山的觀光，未來完工後那座橋往下看將成為全國最高的橋，有望成為打卡景點，但希望能夠做低度開發，控管人流以保留原始的山貌提升觀光價值，發展方向將需要專家及各級民意代表、部落等一起討論定調，讓泰安觀光盡善盡美，未來不只吸引台灣遊客，也要讓國際觀光客進到泰安。

