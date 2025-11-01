「泉柿原味」行銷泰安溫泉、甜柿 鍾東錦允諾提升交通建設
溫泉季登場，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會，11月1日為期兩天舉辦「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動，縣長鍾東錦為活動揭開序幕，邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，縣長並承諾全力提升交通建設、觀光發展，吸引國內外觀光客進入泰安。
泰安溫泉是優質的碳酸氫鈉泉，有「美人湯」之稱號，在交通部觀光署舉辦的「2024-2025台灣好湯-金泉獎」評選活動中，榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項。
為擴大行銷宣傳效益，文觀局與泰安鄉公所合作規畫溫泉季X泰安甜柿推廣活動，延續去年「泉柿原味」主軸，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿│我送甜柿-造型陶瓷罐」、「苗栗泰安享泡湯 HAPPY優惠送好禮抽」，並結合泰雅文物館增設具有泰雅族「祖靈之眼」圖騰設計之第二溫泉煮蛋池，增添民眾享受竹簍煮蛋的樂趣。
1日活動開幕式於泰雅原住民文化產業區登場，由苗栗縣長鍾東錦以及各級民意代表啟動「泉柿原味」溫泉、甜柿推廣活動，歡迎各地遊客的到來，台北市旅行公會更是帶團來踩線遊玩，會場周邊則安排攤位展售甜柿和「原味」十足的農特產，吸引不少遊客駐足停留，採購當季農產。
鍾東錦表示，現在正值甜柿產季，泰安、南庄都有品質優異美味的甜柿，加上泰安溫泉，歡迎全國遊客來到苗栗品嘗美食、享受泡湯的樂趣，將泰安溫泉、甜柿推廣出去縣府責無旁貸，將持續與泰安公所等各級民意代表一起努力。
鍾東錦提到，要發展觀光，若沒有好的交通是做不到的，因此泰安現在重要的是完備交通網絡，這裡欠一條更安全更平順的道路，讓遊覽車可以進來，近期將會率隊北上拜會交通部長，相信中央長官定會支持地方發展。
鍾東錦另向鄉親報告好消息，62-1線現在已經發包出去，將開始規畫泰安後山的觀光，未來完工後那座橋往下看將成為全國最高的橋，有望成為打卡景點，但希望能夠做低度開發，控管人流以保留原始的山貌提升觀光價值，發展方向將需要專家及各級民意代表、部落等一起討論定調，讓泰安觀光盡善盡美，未來不只吸引台灣遊客，也要讓國際觀光客進到泰安。
更多新聞推薦
其他人也在看
吳怡農2026再挑戰蔣萬安？張斯綱預測：這人機率較高
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨(10月31日)前往民進黨中央遞交爭取台北市長提名參選意願表，並表示「我相信絕對可以成功，我們一定要成功！」外界認為，這是他繼2020年立委選戰，再度與台北市長蔣萬安上演「雙帥對決」。國民黨台北市議員張斯綱表示，吳怡農2026再戰蔣萬安？但是賴清德心目中最好的人選，民進黨立委吳思瑤的機率比較高。中時新聞網 ・ 12 小時前
總讓人氣炸卻又捨不得分開？公認最「雷」3大星座男，豬隊友行為讓人好頭痛！
有些男生一談戀愛就讓人又愛又恨——追求時熱烈主動，交往後卻總在關鍵時刻出包，明明是真心付出，卻常不小心把感情弄得一團亂。這類「戀愛豬隊友」代表，火象星座男絕對榜上有名！姊妹淘 ・ 18 小時前
意大利要引進50萬非歐盟勞工 右翼政府為何轉向？
意大利右翼政府曾承諾限制移民，但如今卻決定在未來三年內引進50萬非歐盟勞工——比過去三年還多5萬。梅洛尼政府為何現在主動擴大外來勞動力的引入？這種做法有效嗎？德國之聲 ・ 18 小時前
台中北屯清潔隊貪污案擴大偵辦 陳姓隊員收押禁見
（中央社記者蘇木春台中1日電）中檢偵辦台中北屯清潔隊員涉向業者收賄處理廢棄物案，昨天執行第2波行動，共帶回23人調查，檢方今天複訊後，依貪污罪向法院聲請羈押禁見陳姓清潔隊員獲准，其餘人交保或請回。中央社 ・ 13 小時前
今彩539第114265期開獎
（中央社台北1日電）今彩539第114265期開獎，中獎號碼27、08、28、19、12。3星彩中獎號碼987，4星彩中獎號碼8314。中央社 ・ 13 小時前
屏東鐵道文化觀光祭 掀熱潮
屏東縣政府攜手灣鐵舉辦的鐵道文化觀光祭，昨（一）日於林邊火車站登場，噹噹一族彩繪列車同步啟程，紙風車劇團則壓軸演出，為活動掀起熱潮。縣長周春米主持開幕表示，屏東鐵道文化觀光祭從潮州、南州，今年移師到林邊，並主打親子主題，從一日起至十二月十三日，為期一個半月的活動結合藍皮列車、鐵道走讀、講座及藝術巡演等豐富內容，串聯沿線鄉鎮風光與人文特色，邀請大家循著鐵道體驗屏東的文化與故事。一連兩天的開幕活動還有五十多家在地品牌、美食與文創攤位的「鐵道派對市集」，限量販售「噹噹一族創意親子鐵道便當」，更吸引民眾爭相排隊品嚐。昨日同步啟程的「噹噹一族彩繪列車」，讓搭乘旅客感受列車的可愛氛圍，除開幕兩天每日五班次往返屏東與林邊站外，將持續行駛至明年二月，馳騁各地展現屏東鐵道文化風采。此外，南 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
自由之聲首演《生路》向林榮三致敬 一代報人守護台灣精神感動眾人
今年是《自由時報》創辦人林榮三逝世10週年，財團法人林榮三文化公益基金會與NSO國家交響樂團合作，於今日晚間在台北國家音樂廳舉辦「自由之聲」音樂會，除向一代報人林榮三致敬，也藉此緬懷並延續林榮三一生奮鬥、為台灣民主及社會公益努力奉獻的精神。自由時報 ・ 10 小時前
北台灣濕涼 氣象署估颱風海鷗最快1、2天生成
（中央社記者黃巧雯台北1日電）未來一週兩波東北季風接力影響，氣象署說，明天、3日北部、東北部較涼，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部有局部短暫雨；上午熱帶性低氣壓生成，預估最快1、2天增強為颱風海鷗。中央社 ・ 16 小時前
4千萬被詐騙1／奈米醫材美國子公司股利泡湯 詐團假帳號攪亂二樁好消息
奈米醫材（6612）總經理陳秉淳一年前，從李威聯（William Lee）手中接掌職位，李為奈米共同創辦人之一，他現在專注醫材產品歐洲市場拓展與臨床研究；而最大股東、也是共同創辦人的董事長樂亦宏，則是負責集團全球整體營運。台灣總公司奈米醫材在今年9月8日當天下午5時許，發...CTWANT ・ 1 天前
猖狂男闖北市福德國小開槍！換彈匣嚇壞民眾 警循線逮人
台北市信義區福德國小1日下午發生一起驚險事件，一名45歲鄭姓男子在校園操場持空氣長槍射擊，過程中還做出專業換彈匣動作，引起附近居民恐慌。警方接獲通報後迅速將其逮捕，並查扣多項槍械證物。中天新聞網 ・ 16 小時前
「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動 山林泡湯甜柿放送好康抽獎遊戲體驗
苗栗縣「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「二0二四-二0二五台灣好湯-金泉獎」評選活動，為台灣十九大溫泉區中榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項，是優質的碳酸氫鈉泉，更有「美人湯」之稱號，為擴大行銷宣傳效益，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦溫泉季X泰安甜柿推廣活動，將於十一月一日上午十時在苗栗縣泰雅原住民文化產業區辦理開幕式，誠摯邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，進行一場療癒身心的旅行。活動延續去年以「泉柿原味」為主軸，為今年泰安溫泉季、泰安甜柿揭開序幕，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿我送 ...台灣新生報 ・ 1 天前
臺東慢食節登陸高雄！12/6–12/7駁二大義公園一起品味山海好食光
【記者 朱達志／台東 報導】今年臺東慢食節最終場《採集餐桌：森川里海》12月6日至7日移師高雄駁二藝術特區大義台灣好報 ・ 15 小時前
2025室內展覽懶人包｜雨天備案首選！法老王特展、Hello Kitt展、美景宮百年花繪名作 早鳥享5折優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前
台北白晝之夜發出召集令！北捷2車站今營運到凌晨2點
「2025臺北白晝之夜」於今（1）日下午2時至11月2日凌晨2時，在圓山地區及周邊盛大舉行。因應活動需求，部分道路及自行車道將實施交通管制，文化局特別提醒參加民眾及周邊居民多加留意。適逢白晝之夜十週年，預期將吸引大量人潮，主辦單位呼籲市民朋友多加利用大眾交通運輸前往，共同打造安全順暢的夜間藝術盛會。中天新聞網 ・ 18 小時前
「粉紅超跑」到新北！ 白沙屯媽祖現身土城板橋贊境
新北市 / 綜合報導 白沙屯拱天宮媽祖的粉紅超跑，將舉行為期三天的祈安賜福活動，主要範圍是土城與板橋，今(31)日一早已經有許多民眾在路上等著媽祖賜福。白沙屯拱天宮媽祖的粉紅超跑，這回來到新北市，將舉行為期三天的祈安賜福贊境活動，粉紅超跑一早從土城出發，有非常多的信眾，已經在路上等著媽祖賜福，而這回的贊境範圍，是土城跟板橋兩個區域，結合北辰宮以及慈惠宮的百年會香，預計吸引數萬名香燈腳與信眾，再掀地方的宗教盛事。 宗教盛事！小學生喊「我愛媽祖」鑾轎轉進校園賜福 ，鑽轎，香燈腳排好隊虔誠趴下等著鑽轎底，仔細聽一旁有小朋友大喊，媽祖媽祖我愛你，粉紅超跑猶豫了一下，最後果真實現孩子們的願望。白沙屯媽祖飛速進入校園，大人小孩都在歡呼，媽祖在新北市展開，一連三天的贊境活動，今日從土城北辰宮起駕，為了迎接媽祖信徒們做好準備，其中土城樂利國小學生舞獅上陣。同學VS.記者說：「前幾天就有練習了，禮拜三的時候，(你們都怎麼練習)，就拿著獅頭去裡面跳，(跟著鼓)，對，跟著鼓跳，(你說跟著鼓跳)，鼓的聲音，鼓的節奏。」土城樂利國小教師會會長林建成說：「我們學校有舞獅隊，然後就是帶舞獅的社團老師，就負責打鼓，然後孩子們就是，也喜歡參加這麼文化的盛宴這樣子，我覺得非常地棒。」白沙屯媽祖除了31日在土城，第二天會從華德公園起駕，傍晚回鑾慈惠宮，第三天出發後傍晚到板橋第一運動場，結束這次贊境行程，而這一路上許多香燈腳鑽轎底，祈求平安健康香燈腳說：「就身體上面有一些生病，對所以希望趁這次可以恢復，有媽祖的保佑。」香燈腳說：「走三天，(已經走)七年，剛開始是想要挑戰自己，啊走了就停不了了。」看看這位香燈腳，包包都是追隨媽祖的「戰利品」，這回粉紅超跑降臨新北市，讓大家感受難得的宗教盛事。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
焢窯趣味回童年 西湖甘藷季熱鬧登場
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】一年一度的西湖甘藷產季1日上午在西湖鄉三湖村飛龍大橋旁農田盛大展開，今年活互傳媒 ・ 13 小時前
「粉紅超跑」吸人潮.道路人山人海 新北人：難得一見
新北市 / 綜合報導 「粉紅超跑」今（1）日從新北市的土城前進板橋，下午2點左右，土城北辰宮與板橋慈惠宮完成交接。一路上有許多香燈腳追隨，許多路段都人山人海，讓車流量相當高的板橋，出現這難得的壯觀景象。不過現場還是有一些民眾，沒有按照路線違規穿越馬路，讓宮廟人員忍不住廣播制止，這樣真的很危險。巷弄裡人潮擠得水洩不通，他們全是追隨白沙屯媽祖的香燈腳，再往遠處望過去同樣人山人海，粉紅超跑前進板橋短暫停駕亞東醫院，信眾們趕緊跟上腳步，白沙屯媽祖睽違多年再次前往新北，即使在都會區依舊擁有高人氣。民眾說：「基本上新北很難得這麼熱鬧，所以共襄盛舉我覺得很開心，因為之前其實都走大甲媽比較多，然後這次第一次跟白沙屯(媽祖)，很幸運地就跟到了新北。」、「沒有看過這麼多人，而且我相信從這裡開始，沿路一直到慈惠宮，應該都是這樣子的人潮。」這景象讓雙北民眾直呼難得一見，還有許多人搭乘捷運朝聖宗教盛事，不過看看板橋主要幹道南雅南路二段，雖然有部屬警力指揮交通，還是有人違規穿越車道，宮廟人員說：「會開單你知道嗎，這樣真的很危險，你不能為了自己方便，還很悠哉喔，歐吉桑你不要想走就走。」宮廟人員趕緊大聲制止，就怕發生祈求平安的贊境活動，反而發生意外，而白沙屯媽祖今日與「板橋媽」百年會香，晚上會駐駕在慈惠宮，因此府中路文化路到西門街路段，會進行道路管制。實際上鴻海創辦人郭台銘，時常參拜慈惠宮，這裡更是他兒時住過的宮廟，總統賴清德還有新北市長侯友宜，也都曾參拜，宗教盛事吸引信眾共襄盛舉，讓更多人看見媽祖的高人氣。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
人文藝術 奇美無牆醫院有溫度
用照片敘說醫療溫暖故事！奇美醫療體系11月推出「奇美月」活動，落實無牆醫院理念，把專業知識帶出醫院、藝術與人文走進照護。奇美醫院教學部部長廖家德說，希望藉由展覽，讓病人與醫護人員多一點相互理解；藥劑部部長蘇慧真說，醫院有許多醫療故事，但民眾不知道，期許這個展覽傳遞「醫療是有溫度的！」中時新聞網 ・ 5 小時前
糖友回娘家同樂 部桃推動健康生活動起來
為提升糖友的健康意識與自我照護能力，衛生福利部桃園醫院糖尿病中心舉辦「114年糖友回娘家活動」，以健康促進理念為主軸，安排「樂齡健康」衛教講座與「超慢跑運動」體驗，讓病友在輕鬆愉快的氛圍中學習健康知識、強化身心活力。衛生福利部桃園醫院糖尿病中心主任李瑞祥感謝糖友與家屬長期對醫療團隊的信任與支持，並勉勵大家持續實踐健康生活型態，以團隊合作精神共同邁向穩定血糖、提升生活品質的目標。他強調，糖尿病的照護不僅仰賴醫療，更需日常自我管理與持續關心健康。活動亮點之一是首次邀請桃園市表演藝術協會公益演出，帶來融合藝文與健康意象的精彩節目，為現場增添歡樂與活力，也展現藝術融入健康促進的多元魅力。「糖友心路歷程分享」更是全場最感動的時刻。九十四歲的朱伯伯以三十多年與糖尿病共處的經驗，分享如何以正向心態、規律運動與飲食控制與疾病和平共存。他笑著說：「與糖共舞多年，只要樂觀配合治療，也能活得健康又精彩！」真摯話語感動全場，掌聲不斷。延續往年頒獎傳統，今年特別新增「敬老楷模獎」，表彰長期積極自我照護、樂觀面對生活的資深病友，鼓勵大家以堅持與笑容面對健康挑戰。現場並舉辦「幸運抽獎」活動，讓糖友與家屬在溫馨互動中台灣好新聞 ・ 1 天前
「夜空中的北極星」醫療奉獻獎得主深入偏鄉奉獻一生
衛福部今天(31日)舉行記者會，表揚第35屆醫療奉獻獎得主，在個人醫療奉獻獎10名得主中，幾乎都是在偏鄉、離島服務的醫療人員，其中不乏放棄高薪、自願投身偏鄉的醫師，一待就是數十年，如同「夜空中的北極星」，帶給病患生命的希望。 衛福部31日下午舉行「第35屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動記者會」，本屆獲獎者包括個人醫療奉獻獎10名、特殊貢獻獎1名、團體醫療奉獻獎1名、團體貢獻獎1名。衛福部次長莊人祥肯定這些得主如同「夜空中的北極星」，為病患帶來希望與光明。 南投霧社健安診所醫師林慈龍長居南投霧社山區30多年，父親是第11屆醫奉獎得主，林慈龍秉持父志、上山行醫，接手扛起照顧原鄉部落居民的重擔。屏東基督教醫院醫師洪慶憲是屏北地區唯一的小兒外科醫師，被稱為「國寶級醫師」。南投埔里基督教醫院醫師賴力行行醫44年的歲月全獻給原鄉部落，早年曾背著攜帶式X光機翻山越嶺，親自至各山地部落照顧偏鄉居民。 南投縣鹿谷鄉衛生所唯一的駐所醫師胡錫鰹以公費生身分下鄉，原本只需服務6年，卻一待超過30年，雖然自身罹患淋巴癌，仍堅守崗位。菲律賓華僑、恆春基督教醫院醫師陳明珠孤身來台、偏鄉行醫34年，其中24年一人扛起恆春半中央廣播電台 ・ 1 天前