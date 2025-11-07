「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」 瓏山林、煙波蘇澳四季雙泉館推冷熱泉秋冬之旅
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」
【旅遊經 洪書瑱報導】
秋天開始也宣告泡湯的假期啟動，但秋天乍暖還寒，若提前安排假期時，來個「秋老虎」，雖說天熱洗溫泉養生，但對有些人來說，天熱泡溫泉就影響了情緒價值，若是提前安排「泉」假期，全台倒是有個地方，可以不考慮天氣，那就是「蘇澳」，冷熱泉一次搞定！而此時「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」與「煙波蘇澳四季雙泉館」都推出不同的住房專案，可讓休閒「泉」假期更加多元立體！
台灣是地福地，全台各地有許多不同溫泉，但相對下冷泉更為珍貴，冷泉全世界只有二個國家擁有，除了台灣，另一個就是「義大利」！冷泉並非溫泉放冷，而是水溫低於攝氏25度，具二氧化碳的碳酸泉，而全台最知名的冷泉，以蘇澳冷泉最為出名，終年保持在22℃以下，甚至在日治時期，日本商人運用湧出的二氧化碳岩層含有氣泡的冷泉，設立台灣第一家汽水廠，製造ラムネ瓶裝彈珠汽水，在蘇澳冷泉除了去冷熱兩泉都有的飯店外，還可至冷泉公園及阿里史冷泉(也屬冷泉公園)。
※
. 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店──
瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店推出「慢活療癒假期」，邀請旅人秋冬療癒輕鬆遊 (圖／瓏山林)
位於宜蘭蘇澳的「瓏山林」，坐擁山海交會的自然景觀與歐式莊園的靜謐氛圍，結合22℃恆溫的蘇澳冷泉與別稱「美人湯」的碳酸氫鈉溫泉，營造出兼具放鬆與活力的獨特空間。在2025年即將結束前，歲末之際許多人渴望在繁忙與壓力中找到片刻喘息，加上近年來旅遊趨勢，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店推出「療癒型旅遊」，即日起至明(2026)年2月13日止推出秋冬住房「慢活療癒假期」！
七星嶺晨間療癒｜山頂靜心冥想（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）
「慢活療癒假期」即日起至2026年2月13日適用，入住即可享2天1夜療癒體驗。白天在溫泉氤氳中釋放壓力、在芳療香氛中沉澱思緒，於館內各式療癒活動或加購的館外行程中感受心緒寧靜，重拾身心平衡。專案雙人入住，每房 ＄13,000元+10%起（週六及國定假日需加價），包含一泊二食與主題療癒2選1（單人芳療SPA或雙人節令套餐），指定活動免費參加。無論是想藉由溫泉、芳療與多元體驗放鬆身心，或享受與摯愛共享的秋冬靜謐時光，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店邀旅人解鎖一場只屬於秋冬的慢活療癒之旅。
三星採蔥小旅行（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）
南方澳食魚散策（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）
冬山玩米樂｜活動地點「冬山良食農創園區」（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)
Tufting手作簇絨地毯 1（圖／扎男工作室提供）
旅客可依個人需求選擇「主題療癒2選1」，包括：單人芳療SPA或雙人節令套餐。藉由芳療SPA的經絡按摩鬆解肌肉的緊鎖，香氣精油帶走腦海的喧囂，讓身體輕盈、心緒安放；或者透過美食獲得療癒力量，感受料理承載著食材的風土與職人的心意。飯店館內同步推出一系列療癒體驗活動，可免費參與如：「玫瑰波波球／永生花蠟手作」、「多肉植藝工作坊」、「療癒頌缽」、「七星嶺晨間健行／冥想」…等活動，透過手作、植物、聲音、行走…等不同的方式，帶領旅人在動靜之間放慢步調、安定思緒。館外亦規劃多項在地體驗活動，例如「Tufting手作簇絨地毯」、「南方澳食魚散策」、「冬山玩米樂」及「三星採蔥小旅行」…等，讓旅人走向在地職人、百年漁港與蘭陽田野，透過體驗工藝、探索人文或親近土地，在自然與地方故事之間延伸旅程的療癒深度。
※.
煙波蘇澳四季雙泉館──
煙波蘇澳四季雙泉館獨擁國際級黃金雙湯與絕美蘇澳日出海景，每房皆可享受溫泉與冷泉。圖／煙波國際觀光集團提供
蘇澳四季雙泉館榮獲譽有飯店界奧斯卡獎美名的世界奢華酒店大獎，推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。
即日起至11月底訂購煙波集團「含早餐住房專案」或「一泊二食專案－晚餐」皆能加購品味季節限定美味「豐卵紅蟳佐薑醋」。圖／煙波國際觀光集團提供
看好溫泉旅遊秋冬度假需求增加，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」。圖／煙波國際觀光集團提供
宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領旅人深度走訪蘇澳冷泉小鎮。圖／煙波國際觀光集團提供
「冷泉散步」行程中享用煙波集團特製的「日式冷泉茶席」，品嚐行健村有機冷泉玄米茶、搭配主廚現烤醬烤糰子。圖／煙波國際觀光集團提供
冷泉秘境散步之旅，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領，邀旅人深度探索全台唯一的冷泉小鎮。行程從白米溪出發，途經蘇澳火車站與百年晉安宮，再造訪在地人才知道的秘境「豆腐乳冷泉窟」，親觸現壓第一道冷泉；隨後走訪阿里史冷泉，品嚐煙波集團特製日式冷泉茶席，以行健村有機玄米茶與現烤醬烤糰子，讓旅客在茶香與泉韻間，漫步冷泉公園故事迴廊，體驗最具人情與溫度的蘇澳風光。即日起至2026年2月28日止，4人成行、15人滿團，每人費用450元含專人導覽、冷泉茶席、保險等，0至5歲或109公分以下嬰幼兒免收費、不含茶點，每位成人最多可攜帶一名。
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
史上最大規模ITF旅展！高鐵也參戰 買車票「住宿、租車最低0元起」
旅遊界年度盛事「2025台北國際旅展」(ITF)，即將於本周五熱鬧登場！台灣高鐵推出「搭高鐵．送住宿、送租車」等優惠，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 1 天前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 1 天前
《產業》天成飯店集團新據點 「天成逸旅-蝴蝶谷」試營運
【時報記者林資傑台北報導】天成飯店集團看好花蓮觀光潛力與永續旅遊商機，首度攜手農業部林保署、接手原「蝴蝶谷溫泉渡假村」，以精品體驗品牌「天成逸旅」新據點「天成逸旅-蝴蝶谷」對外試營運，結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，打造出獨一無二的森林溫泉度假新地標。 「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度攜手農業部林業及自然保育署，攜手打造融合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道於一體的生態度假園區，以自然為設計靈感，展現低碳永續的旅宿理念。 富源國家森林遊樂區一年四季皆擁獨特風貌，藏身其中的「天成逸旅-蝴蝶谷」擁有多款融合自然與設計巧思的客房，細膩呈現山居的靜謐與舒適，溫泉泡湯池可享黃金湯洗禮，並設有湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等多項休閒設施。 此外，入住「天成逸旅-蝴蝶谷」的旅客可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，園區內更有蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽等充滿意境的自然空間，讓旅人沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受蝶谷森湯的自在與寧靜。 天成飯店集團行銷長趙芝綺表示，「天成逸旅-蝴蝶谷」為集時報資訊 ・ 1 天前
普發一萬! 最大旅展登場 各業者祭出優惠搶商機
生活中心／孟嘉美、宮仲毅 台北報導週三就要開放登記普發一萬，您想好要花在哪了嗎？全台最大旅展，台北國際旅展，這麼剛好，週五登場，旅行社業者、航空公司摩拳擦掌，想搶商機！紛紛祭出機票優惠、萬元有找行程，買氣超夯！民視 ・ 1 天前
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 1 天前
ITF台北國際旅展 遠雄悅來飯店祭29折優惠
[NOWnews今日新聞]2025ITF台北國際旅展11月7日至10日登場，遠雄悅來大飯店參與年度盛會，推出雙人房一泊一食29折、一泊二食33折、二泊四食33折旅展限定優惠，再加碼於2026年2月8日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本
楓紅,楓葉,銀杏,波波草,南投縣,南投景點,南投楓葉,杉林溪 秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！景點+ ・ 1 天前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需
近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。中時新聞網 ・ 18 小時前
〈 中華旅遊 〉日月潭搭纜車 春遊九族櫻花祭
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二…中華日報 ・ 1 天前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠
年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！中時財經即時 ・ 11 小時前
政院將砸百億帶動國旅 4年計畫估創造1226億觀光產值
行政院今(11/6)日核定交通部提出的「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，預定2026至2029年投入100億餘元，透過宣傳在地故事跨域整合、加強景點的串聯性、創造高文化價值，針對不同國家旅客需求與習慣，擬定宣傳策略，預期帶動的國旅效益可以增加10%的旅遊人次，創造觀光產值可達1226億元。太報 ・ 16 小時前
紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！
紐西蘭奧克蘭皮哈海灘。照片提供：艾爾·古斯裡（AlGuthrie）【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 15 小時前
（有影片）／八堡一圳水岸廊道啟用！二水添新打卡與踏青好去處
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八堡一圳廊道開放啦！彰化縣政府今（5）日在二水鄉復興村舉行「八堡一圳 […]觀傳媒 ・ 1 天前
普發1萬》今登記開跑 飯店「現金放大」優惠一次看
普發一萬元現金今（5日）起開放登記，不少旅宿業者相繼推出優惠，祭出「現金放大術」誘客，其中台北凱達推出豪華套房買一送一、台北士林萬麗酒店入住尊貴客房再送豪華市景房住宿券，《中時新聞網》整理各家飯店推出的優惠活動，讓讀者搶便宜。中時新聞網 ・ 1 天前
冬天怎麼玩？沖繩海麗客蘭尼恆溫泳池ｘ夢幻池畔小屋大獲好評！
繼去年大受好評，沖繩海麗客蘭尼將於2025/12/1至2026/3/15期間限定推出「永恆冬日泳池專案」。七逗旅遊網 ・ 1 天前