「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」 瓏山林、煙波蘇澳四季雙泉館推冷熱泉秋冬之旅

「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」



【旅遊經 洪書瑱報導】

秋天開始也宣告泡湯的假期啟動，但秋天乍暖還寒，若提前安排假期時，來個「秋老虎」，雖說天熱洗溫泉養生，但對有些人來說，天熱泡溫泉就影響了情緒價值，若是提前安排「泉」假期，全台倒是有個地方，可以不考慮天氣，那就是「蘇澳」，冷熱泉一次搞定！而此時「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」與「煙波蘇澳四季雙泉館」都推出不同的住房專案，可讓休閒「泉」假期更加多元立體！

廣告 廣告

台灣是地福地，全台各地有許多不同溫泉，但相對下冷泉更為珍貴，冷泉全世界只有二個國家擁有，除了台灣，另一個就是「義大利」！冷泉並非溫泉放冷，而是水溫低於攝氏25度，具二氧化碳的碳酸泉，而全台最知名的冷泉，以蘇澳冷泉最為出名，終年保持在22℃以下，甚至在日治時期，日本商人運用湧出的二氧化碳岩層含有氣泡的冷泉，設立台灣第一家汽水廠，製造ラムネ瓶裝彈珠汽水，在蘇澳冷泉除了去冷熱兩泉都有的飯店外，還可至冷泉公園及阿里史冷泉(也屬冷泉公園)。



※

. 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店──







瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店推出「慢活療癒假期」，邀請旅人秋冬療癒輕鬆遊 (圖／瓏山林)





位於宜蘭蘇澳的「瓏山林」，坐擁山海交會的自然景觀與歐式莊園的靜謐氛圍，結合22℃恆溫的蘇澳冷泉與別稱「美人湯」的碳酸氫鈉溫泉，營造出兼具放鬆與活力的獨特空間。在2025年即將結束前，歲末之際許多人渴望在繁忙與壓力中找到片刻喘息，加上近年來旅遊趨勢，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店推出「療癒型旅遊」，即日起至明(2026)年2月13日止推出秋冬住房「慢活療癒假期」！









七星嶺晨間療癒｜山頂靜心冥想（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）





「慢活療癒假期」即日起至2026年2月13日適用，入住即可享2天1夜療癒體驗。白天在溫泉氤氳中釋放壓力、在芳療香氛中沉澱思緒，於館內各式療癒活動或加購的館外行程中感受心緒寧靜，重拾身心平衡。專案雙人入住，每房 ＄13,000元+10%起（週六及國定假日需加價），包含一泊二食與主題療癒2選1（單人芳療SPA或雙人節令套餐），指定活動免費參加。無論是想藉由溫泉、芳療與多元體驗放鬆身心，或享受與摯愛共享的秋冬靜謐時光，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店邀旅人解鎖一場只屬於秋冬的慢活療癒之旅。











三星採蔥小旅行（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）







南方澳食魚散策（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供）







冬山玩米樂｜活動地點「冬山良食農創園區」（圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)







Tufting手作簇絨地毯 1（圖／扎男工作室提供）





旅客可依個人需求選擇「主題療癒2選1」，包括：單人芳療SPA或雙人節令套餐。藉由芳療SPA的經絡按摩鬆解肌肉的緊鎖，香氣精油帶走腦海的喧囂，讓身體輕盈、心緒安放；或者透過美食獲得療癒力量，感受料理承載著食材的風土與職人的心意。飯店館內同步推出一系列療癒體驗活動，可免費參與如：「玫瑰波波球／永生花蠟手作」、「多肉植藝工作坊」、「療癒頌缽」、「七星嶺晨間健行／冥想」…等活動，透過手作、植物、聲音、行走…等不同的方式，帶領旅人在動靜之間放慢步調、安定思緒。館外亦規劃多項在地體驗活動，例如「Tufting手作簇絨地毯」、「南方澳食魚散策」、「冬山玩米樂」及「三星採蔥小旅行」…等，讓旅人走向在地職人、百年漁港與蘭陽田野，透過體驗工藝、探索人文或親近土地，在自然與地方故事之間延伸旅程的療癒深度。

※.

煙波蘇澳四季雙泉館──









煙波蘇澳四季雙泉館獨擁國際級黃金雙湯與絕美蘇澳日出海景，每房皆可享受溫泉與冷泉。圖／煙波國際觀光集團提供





蘇澳四季雙泉館榮獲譽有飯店界奧斯卡獎美名的世界奢華酒店大獎，推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。









即日起至11月底訂購煙波集團「含早餐住房專案」或「一泊二食專案－晚餐」皆能加購品味季節限定美味「豐卵紅蟳佐薑醋」。圖／煙波國際觀光集團提供







看好溫泉旅遊秋冬度假需求增加，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」。圖／煙波國際觀光集團提供







宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領旅人深度走訪蘇澳冷泉小鎮。圖／煙波國際觀光集團提供







「冷泉散步」行程中享用煙波集團特製的「日式冷泉茶席」，品嚐行健村有機冷泉玄米茶、搭配主廚現烤醬烤糰子。圖／煙波國際觀光集團提供



冷泉秘境散步之旅，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領，邀旅人深度探索全台唯一的冷泉小鎮。行程從白米溪出發，途經蘇澳火車站與百年晉安宮，再造訪在地人才知道的秘境「豆腐乳冷泉窟」，親觸現壓第一道冷泉；隨後走訪阿里史冷泉，品嚐煙波集團特製日式冷泉茶席，以行健村有機玄米茶與現烤醬烤糰子，讓旅客在茶香與泉韻間，漫步冷泉公園故事迴廊，體驗最具人情與溫度的蘇澳風光。即日起至2026年2月28日止，4人成行、15人滿團，每人費用450元含專人導覽、冷泉茶席、保險等，0至5歲或109公分以下嬰幼兒免收費、不含茶點，每位成人最多可攜帶一名。





