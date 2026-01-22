泌尿科醫遭控侵犯女病患！趁鎮靜劑發作逞慾 逾20人受害

哥倫比亞麥德林市近日爆出一起震撼社會的性侵疑案。（示意圖／翻攝自pexels）





哥倫比亞麥德林市一名泌尿科名醫捲入性侵疑雲，他被指控長期對女性患者伸出狼爪，疑似在診所內，對多名女性患者進行性侵害行為，導致患者們事後陸續出現不適感，甚至超過20人受害。

案件曝光

根據外媒《El pais》報導，泌尿科醫師阿爾貝托·波薩達疑似在其任職的知名診所內，侵犯多名女性患者。投訴內容指出，該名醫師多次在私人辦公室內，對前來就診的女性進行不當觸摸。多名女性在接受醫療處置後，陸續感到身體出現異常不適，進而懷疑自己遭到侵害，受害人數多達20多人。

據受害者陳述，他們多半在接受泌尿相關手術或檢查後，並於鎮靜劑藥效消退時，發現私密部位出現異常狀況。受害者在意識不清的狀態下，無法即時反抗或察覺，直到甦醒後才發現異狀。其中一名受害女性表示，她因身體持續不適而接受多項醫學檢查，最終才意識到自己可能是性侵害受害者，這也成為事件曝光的重要關鍵之一。

議員揭露

麥德林市議員卡米拉·加維裡亞揭露此案，並要求各級政府單位介入調查。她強調，女性理應在任何情況下都擁有安全的空間，尤其是在就醫時，更不該成為被侵害的對象。卡米拉·加維裡亞補充，阿爾貝托·波薩達涉嫌的性侵行為，可能已持續超過10年，呼籲司法系統盡速處理此案，讓受害者能夠獲得正義，同時防止更多女性遭遇類似傷害，若制度失靈，只會讓加害者持續逍遙法外。

社會質疑

外界質疑，儘管已有多起投訴與調查紀錄，該名醫師卻仍持續執行日常醫療工作，讓不少民眾感到不安，要求相關單位盡快釐清真相並採取必要行動。麥德林市長辦公室婦女事務處已介入協助，為受害者提供心理支持與法律指引，並協助她們向相關單位正式報案，希望讓事件獲得全面調查。

