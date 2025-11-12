泌尿道上皮癌 健保擴大給付
全台每年新增約4000人罹患泌尿道上皮癌，醫師指出，4成患者發現時已經第2期以上，且晚期復發率高，一旦轉移存活率不到1成。健保署今年10月起，擴大給付晚期泌尿道上皮癌化療後的維持治療，預計每年500人受惠，有望降低患者3成死亡風險，提升整體存活期。
台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁說明，台灣每年有近4000名泌尿道上皮細胞癌患者，泌尿上皮癌可發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等任何泌尿系統位置。患者年齡多落在50至60歲，年紀越大好發機率越高；吸菸、南部烏腳病發生區域、曾使用含有強烈腎毒性及致癌性「馬兜鈴酸」的中藥材者，發生人數也較高。
王弘仁說，泌尿上皮癌初期沒有任何症狀，民眾通常是出現血尿才就醫，常常已是中晚期，4成患者發現時已經第2期以上。晚期復發率較高，一旦轉移存活率不到1成，籲民眾提高警覺性，出現血尿、下腹痛、兩側腰痛等症狀，應盡快就醫。
至於泌尿上皮癌治療方式，王弘仁表示，以手術切除腫瘤為主，若復發率高、無法使用手術，就需要系統性治療如化學治療、免疫治療。晚期泌尿上皮癌患者化療後，搭配免疫治療作為維持性療法，能提升患者整體存活期，降低3成死亡風險。
健保署長陳亮妤指出，健保署10月1日起，擴大給付免疫療法用於第一線含鉑化學治療後，疾病未惡化局部晚期或轉移性泌尿道上皮癌病人的維持療法，刪除原給付規定PDL-1高表現量限制。預估新增嘉惠300位病友、共500人受惠，平均每人每年可節省105萬元以上藥費。
台灣泌尿內視鏡醫學會理事長吳俊德認為，此次擴大給付跟上國際治療建議，使整體治療流程更順暢，能及早為化療後患者提供維持性治療，照護更完整。
其他人也在看
國軍高雄總醫院遭控醫療疏失 衛生局：調解尚無共識
（中央社記者林巧璉高雄11日電）國軍高雄總醫院遭控醫療疏失，一名病患說，數月前進行子宮肌瘤切除手術，術後腹腔大量出血，歷經休克、嚴重貧血等，撿回一命；高市衛生局表示，雙方已調解目前尚未取得共識。中央社 ・ 1 天前
台大機械系展覽 原型賽車與機械手臂展演有亮點
（中央社記者許秩維台北12日電）台大機械系與工學博物館將於14日起舉辦系列活動，透過展覽呈現歷史，展出包括賽車團隊原型車，及機械手臂技術展示包括雞蛋糕製作、打地鼠遊戲等，讓知識走出教室、進入人群。中央社 ・ 13 小時前
克服語言障礙！開南大學越籍生考取烘焙證照 展現跨國教育成果
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 開南…中華日報 ・ 14 小時前
「社會情緒學習」融入高中課程 培養學生自我覺察
教育部國教署推動「高中優質化輔助方案」，鼓勵學校將「社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）」融入課程，培養學生自我覺察、情緒管理、同理心及人際互動的素養。國立屏東國立教育廣播電台 ・ 14 小時前
柏林愛樂團員坐身邊共演 台灣學子收穫豐碩
（中央社記者趙靜瑜台北12日電）柏林愛樂訪台除音樂會演出外，今天首度帶來「並肩彩排」計畫，柏林愛樂成員坐在學子身邊指導共演，傳授指法與技巧，也叮嚀要注意傾聽，3個多小時的排練讓台灣學子收穫豐碩。中央社 ・ 14 小時前
淡江大橋八里直播13日啟用 可網路欣賞國門地標
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北觀旅局今天表示八里左岸設置24小時高解析直播13日啟用，將可從網路直接欣賞淡江大橋與情人橋，「雙橋拱日」淡江夕照美景；亦能從空中俯瞰，全方位欣賞國門地標之美。中央社 ・ 14 小時前
致理科技大學颱風線上教學、學費寬鬆機制 師生讚「有溫度的校園」
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導 鳳凰颱風來襲，桃園市政府於週二宣布停班停課。位於新北板橋的致理科技大學，考量許多師生居住於桃園以南地區，為確保通勤安全，校方於週一晚間即預先宣布：「居住於桃園以南地區的師生，隔日免北上上課，可改採線上教學。」這項主動而貼心的防災措施，讓不少師生免於風雨奔波，許多受惠學生更在社群平台Threads留言感謝，直呼...匯流新聞網 ・ 14 小時前
廖元宏攜手鋼琴家陳介涵 挑戰拉赫瑪尼諾夫樂作
（中央社記者趙靜瑜台北12日電）旅歐新銳指揮廖元宏攜手鋼琴家陳介涵，將與台北愛樂青年管弦樂團合作拉赫瑪尼諾夫「第四號鋼琴協奏曲」；陳介涵表示，從樂曲可以聽見爵士樂的節奏與和聲，感受文化交融。中央社 ・ 13 小時前
社會情緒學習融入高中課程 剖析孔乙己、范進
（中央社記者陳至中台北12日電）近年高中紛紛將「社會情緒學習」（SEL）融入課程中，國文教師從「孔乙己」、「范進中舉」等課文延伸，帶領學生剖析角色情緒，進而學習自我覺察和換位思考。中央社 ・ 13 小時前
零雨作品集出版 李遠：讓國家對文化充滿崇敬
（中央社記者邱祖胤台北12日電）詩人零雨寫詩40年，近期集結10本詩集推出「零雨作品集」，文化部長李遠出席發表會表示，期盼透過各種政策持續支持出版產業發展，「讓這個國家、城市充滿了大家對書的崇敬」。中央社 ・ 12 小時前
嘉市僑平創新科普營 台積電先進封裝實驗Action
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】台積電慈善基金會自2017年成立以來，持續推動半導體科普教育，將先進製程與科技知台灣好報 ・ 12 小時前
高燒逾3天恐感染肺鏈 速就醫
發高燒超過3天，小心不是普通感冒，恐是感染「肺炎鏈球菌」！一名10歲女童，發燒一周後出現關節痠痛、腳痛等症狀送醫，發現中耳已化膿，確診肺炎鏈球菌感染，後來甚至從嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天。中時新聞網 ・ 2 小時前
荷爾蒙穩定 哺乳期也能拚試管
越來越多媽媽在生下第1胎後，為了盡快拚第2胎，選擇在哺乳期間就啟動試管療程。專家指出，過去多認為哺乳會干擾排卵、降低試管成功率，但近年臨床研究結果顯示，哺乳中的女性與已停乳族群在懷孕率、流產率與活產率上並無顯著差異。是否適合啟動療程，關鍵在體內荷爾蒙是否已恢復穩定。中時新聞網 ・ 2 小時前
全台每5人有1人慢性蕁麻疹
記者戴淑芳∕台北報導 蕁麻疹不尋常！現任市調公司管理職的謝小姐12日分…中華日報 ・ 1 小時前
跌倒後手腳無力 7旬長者險癱瘓
記者陳金龍∕台中報導 72歲黃姓長者患有心血管疾病與皮質酮低下症，長期…中華日報 ・ 1 小時前
舒緩壓力 守護心血管健康
記者徐義雄∕台中報導 立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好發季節，台中慈…中華日報 ・ 1 小時前
運動降血壓？沒吃「這些食物」效果等於零！超多研究推薦降血壓祕訣
壯世代最怕三高問題，很多人都聽說運動是控制高血壓的重要方法，但其實單靠運動可能效果有限。2017年發表於《AJCN》研究指出，運動搭配低鈉、高鉀與高蛋白飲食，才能真正發揮顯著的降壓效果。 營養師健康2.0 ・ 23 小時前
最重義氣的星座TOP5！天蠍、金牛、獅子誰最挺？這星座把朋友視爲家人，是一輩子好友！
在十二星座中，有些人天生重情重義，就算不是血緣關係，也能把朋友當成家人照顧。本篇就要盤點網友公認「最重義氣的星座TOP5」，他們不是嘴上說說，而是行動派代表，遇到困難永遠第一個跳出來幫忙！如果你身邊剛好有這些星座的朋友，請一定要好好珍惜，因為他們一旦認定你，就是一輩子的夥伴！BEAUTY美人圈 ・ 21 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前