泌尿道上皮癌 健保擴大給付

健保署今年10月起，擴大給付晚期泌尿道上皮細胞癌化療後的維持治療，預計每年500人受惠。（李念庭攝）

全台每年新增約4000人罹患泌尿道上皮癌，醫師指出，4成患者發現時已經第2期以上，且晚期復發率高，一旦轉移存活率不到1成。健保署今年10月起，擴大給付晚期泌尿道上皮癌化療後的維持治療，預計每年500人受惠，有望降低患者3成死亡風險，提升整體存活期。

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁說明，台灣每年有近4000名泌尿道上皮細胞癌患者，泌尿上皮癌可發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等任何泌尿系統位置。患者年齡多落在50至60歲，年紀越大好發機率越高；吸菸、南部烏腳病發生區域、曾使用含有強烈腎毒性及致癌性「馬兜鈴酸」的中藥材者，發生人數也較高。

王弘仁說，泌尿上皮癌初期沒有任何症狀，民眾通常是出現血尿才就醫，常常已是中晚期，4成患者發現時已經第2期以上。晚期復發率較高，一旦轉移存活率不到1成，籲民眾提高警覺性，出現血尿、下腹痛、兩側腰痛等症狀，應盡快就醫。

至於泌尿上皮癌治療方式，王弘仁表示，以手術切除腫瘤為主，若復發率高、無法使用手術，就需要系統性治療如化學治療、免疫治療。晚期泌尿上皮癌患者化療後，搭配免疫治療作為維持性療法，能提升患者整體存活期，降低3成死亡風險。

健保署長陳亮妤指出，健保署10月1日起，擴大給付免疫療法用於第一線含鉑化學治療後，疾病未惡化局部晚期或轉移性泌尿道上皮癌病人的維持療法，刪除原給付規定PDL-1高表現量限制。預估新增嘉惠300位病友、共500人受惠，平均每人每年可節省105萬元以上藥費。

台灣泌尿內視鏡醫學會理事長吳俊德認為，此次擴大給付跟上國際治療建議，使整體治療流程更順暢，能及早為化療後患者提供維持性治療，照護更完整。