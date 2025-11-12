泌尿道上皮細胞癌「台灣發生機率更高」
[NOWnews今日新聞] 泌尿道上皮細胞癌每年新增4000名患者，裡面包括了輸尿管、腎臟、腎盂及膀胱等。醫師指出，泌尿道上皮細胞癌沒有什麼生物標記可檢測，症狀通常會出現血尿，有些人就診時，發現已經是晚期。提醒有少數族群，包括吸菸者、還有馬兜鈴酸，雖然已經禁用許久，但長期影響仍在，因此這也是台灣泌尿道上皮細胞癌比國外好發率相對較高的原因。
台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁說，根據癌症登記報告指出，台灣每年約近4000名泌尿道上皮細胞癌患者，有不少人確診已經是晚期。醫師說，晚期泌尿道上皮細胞癌復發率高，一旦轉移，存活率更不到一成。
王弘仁表示，泌尿道上皮細胞癌沒有什麼生物標記可檢測，不像攝護腺有PSA可測。症狀上，通常會以血尿表現，因此提醒民眾要有警覺性，不要認為血尿是很簡單的事情，一定要盡快就醫。
王弘仁解釋，隨著年紀愈大，風險也會愈高。醫師說明，但有部分族群，包括吸菸者、還有已經禁用的「馬兜鈴酸」，長期影響仍在，因此台灣的泌尿道上皮細胞癌發生機率也相對比國外高；另外男性也會多於女性。
治療部分，健保署也擴大給付免疫檢查點抑制劑，於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後維持治療，不再限制生物表現量檢測，
健保署長陳亮妤回應，此次擴大給付預估每年再增加300名泌尿道上皮細胞癌患者受惠、總計500人，平均可為每位患者節省105萬元以上的人年藥費。
台北榮民總醫院腫瘤醫學部主治醫師賴峻毅指出，過去在臨床上，經常看到許多患者在化療結束後，僅能被動等待復發，如今不僅能減少患者等待時的不確定性，對醫師而言，不必再有看著病友有藥卻無法使用的無力感。
健保擴大給付 完善晚期泌尿道上皮細胞癌治療
為了精準抗癌更全面，邁向健康台灣，今年10月起，衛生福利部健康保險署正式擴大給付免疫檢查點抑制劑於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後的維持治療，不再限制生物表現量檢測，有助於我國晚期泌尿上皮細胞癌治療更進
健保擴大泌尿上皮癌免疫治療給付 年約500人受惠
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）全台每年新增4000名泌尿道上皮細胞癌患者，但4成確診已中晚期，且復發率高，一旦轉移，5年存活率不到1成。健保署10月起擴大給付免疫治療，有望降3成死亡風險，估每年500人受惠。
健保鬆綁免疫療法！泌尿道上皮癌免驗PD-L1即可用
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「罹癌到現在，現在最幸福的是每天能夠陪伴孫子散步，感覺自己像回到正常的生活。」一名年過六旬的陳大哥感性分享。台大醫院癌醫中心分院腫瘤內科部主治醫師郭哲銓指出,陳大哥被診斷出泌尿道上皮癌時已為晚期，經歷過數輪傳統化療，雖有一定療效，病情暫時穩定，但身體明顯疲憊，嚴重影響生活。 所幸，今年10月起，健保放寬PD-L1檢測限制，讓泌尿道上皮癌治療得以與國際接軌，病患能更快速且廣泛地使用免疫療法，「後經醫療團隊評估，陳大哥接受了免疫檢查點抑制劑（IO）維持治療，腫瘤成功控制且副作用微小，生活品質獲得明顯改善。」郭哲銓醫師說。 IO治療放寬PD-L1限制！補足泌尿道上皮癌傳統治療缺口 泌尿道上皮癌成因與抽煙、特定中藥成分如馬兜鈴酸等環境風險因素有密切關聯，部分患者發現時已屬病情嚴重或已轉移。過去標準治療以化學治療為主，但因患者年紀偏大且體況多不佳，常難以耐受化療副作用，造成治療成效受限。 「泌尿道上皮癌的免疫檢查點抑制劑（IO）取消檢測PD-L1條件，最大的意義在於為病患爭取了『時間』與『機會』。」郭哲銓醫師表示，IO 維持療法已成為晚期泌尿道上皮癌治療的全球趨勢，
晚期泌尿道上皮癌復發率高 化療後搭配免疫治療 降3成死亡風險
根據癌症登記報告指出，台灣每年約有近四千名泌尿道上皮細胞癌患者，且許多患者確診時已屬晚期；其中，晚期泌尿道上皮細胞癌復發率高，一旦轉移，存活率更是不到一成。台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁表示，根據大型臨床數據，晚期泌尿上皮癌患者在化療後，若搭配免疫治療作為維持性療法，不僅能提升患者的整體存活期，更降低近三成的死亡風險。如今，健保已跟上國際治療建議，放寬患者使用藥物的限制，中央健康保險署陳亮妤署長也回應，此次擴大給付預估每年再增加三百名泌尿道上皮細胞癌患者、共五百人受惠，平均每人每年可省一○五萬元以上藥費。「這次健保給付的擴大，不僅是治療接軌國際，讓患者能在減少不必要檢測的情況下，使用合適且有效的藥物。」台灣泌尿內視鏡醫學會吳俊德理事長表示。泌尿路上皮細胞癌的治療是一條從診
