泌尿道上皮細胞癌「台灣發生機率更高」

[NOWnews今日新聞] 泌尿道上皮細胞癌每年新增4000名患者，裡面包括了輸尿管、腎臟、腎盂及膀胱等。醫師指出，泌尿道上皮細胞癌沒有什麼生物標記可檢測，症狀通常會出現血尿，有些人就診時，發現已經是晚期。提醒有少數族群，包括吸菸者、還有馬兜鈴酸，雖然已經禁用許久，但長期影響仍在，因此這也是台灣泌尿道上皮細胞癌比國外好發率相對較高的原因。

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長王弘仁說，根據癌症登記報告指出，台灣每年約近4000名泌尿道上皮細胞癌患者，有不少人確診已經是晚期。醫師說，晚期泌尿道上皮細胞癌復發率高，一旦轉移，存活率更不到一成。

王弘仁表示，泌尿道上皮細胞癌沒有什麼生物標記可檢測，不像攝護腺有PSA可測。症狀上，通常會以血尿表現，因此提醒民眾要有警覺性，不要認為血尿是很簡單的事情，一定要盡快就醫。

王弘仁解釋，隨著年紀愈大，風險也會愈高。醫師說明，但有部分族群，包括吸菸者、還有已經禁用的「馬兜鈴酸」，長期影響仍在，因此台灣的泌尿道上皮細胞癌發生機率也相對比國外高；另外男性也會多於女性。

治療部分，健保署也擴大給付免疫檢查點抑制劑，於晚期泌尿道上皮細胞癌化學治療後維持治療，不再限制生物表現量檢測，

健保署長陳亮妤回應，此次擴大給付預估每年再增加300名泌尿道上皮細胞癌患者受惠、總計500人，平均可為每位患者節省105萬元以上的人年藥費。

台北榮民總醫院腫瘤醫學部主治醫師賴峻毅指出，過去在臨床上，經常看到許多患者在化療結束後，僅能被動等待復發，如今不僅能減少患者等待時的不確定性，對醫師而言，不必再有看著病友有藥卻無法使用的無力感。

