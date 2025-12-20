泌尿道感染老是復發！「蔓越莓」真的有用嗎？

【健康醫療網／編輯部整理】蔓越莓為原產於北美的鮮紅色果實，常見於果汁與保健食品中。高雄長庚紀念醫院營養治療科營養師吳靜宜指出，近年研究顯示，蔓越莓富含多酚類植化素，具有抗氧化與抗發炎特性，對於泌尿道、心血管與腸胃健康，可能具有正面影響，逐漸成為營養與預防醫學研究關注的焦點。

蔓越莓營養關鍵 「多酚類化合物」抗氧化與抗發炎

吳靜宜營養師表示，新鮮蔓越莓約87%為水分，其餘含有膳食纖維、維生素 C，以及鎂、鉀、鐵等多種礦物質。其中，以多酚類化合物最具代表性，相關成分包括：

• 花青素：具抗氧化與抗發炎作用，有助對抗自由基、減少細胞損傷。

• 黃酮醇：可調節免疫反應，幫助維持血管健康。

• 酚酸：有助降低體內氧化壓力，減少慢性疾病風險。

• 原花青素（PACs）：可阻止細菌附著於泌尿道與胃壁，是蔓越莓重要的保健成分。

蔓越莓汁與補充劑有助預防泌尿道感染

泌尿道感染在女性族群中相當常見，且容易反覆發作。吳靜宜營養師指出，多項研究發現，蔓越莓中的A型原花青素（PACs）能干擾細菌，特別是大腸桿菌，附著於膀胱與尿道上皮細胞，進而降低感染風險。研究顯示每日飲用約240毫升蔓越莓汁，或補充36～72毫克PACs的補充劑，可能有助於降低泌尿道感染的發生率。不過，她也提醒，蔓越莓並非抗生素的替代品，若已有感染症狀，仍應儘速就醫。

守護心血管與腸胃健康 補充仍須留意安全

除泌尿道保健外，吳靜宜營養師表示，研究亦顯示適量攝取蔓越莓，可能有助於降低低密度脂蛋白（LDL）、提高高密度脂蛋白（HDL），並減少體內發炎反應與 C 反應蛋白濃度。此外，蔓越莓多酚可能抑制幽門螺旋桿菌附著於胃壁，搭配其膳食纖維，有助維持腸道健康。

她也提醒，民眾選擇蔓越莓補充品時應注意：

• 每日有效PACs攝取量建議為36～72毫克。

• 優先選擇無糖或低糖、純天然萃取產品。

• 避免含人工色素、防腐劑與不必要填充物。

• 若有服用抗凝血藥物（如 Warfarin），應先諮詢醫師，以確保使用安全。

原文出處：長庚醫訊第四十六卷第十二期

