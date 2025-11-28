泌尿道結石一再復發，竟是「副甲狀腺亢進」！醫師提醒 3 數值有異莫輕忽

62 歲盧女士長年受到上泌尿道結石所困擾，每隔一兩年就因為結石引起的腰痛、泌尿道感染或血尿等問題到醫院住院治療。這次，又因右側腰痛到門診求診，經電腦斷層檢查，發現右側輸尿管結石造成腎臟水腫。

收治個案的奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢說明，患者兩側腎臟有好幾顆 0.5 至 1.5 公分的腎結石，跟討論後，病人決定接受兩側逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術及右側輸尿管鏡碎石手術，術後追蹤腎臟內已無明顯殘存結石。

廣告 廣告

由於病人泌尿道結石一再復發，因此，安排做 24 小時尿液代謝分析及抽血檢查，發現尿液代謝鈣離子過高，抽血也有高血鈣及副甲狀腺激素上升情形，故轉介一般及消化系外科，確定診斷為副甲狀腺亢進，安排副甲狀腺切除手術。

術後，盧女士回到李醫師門診追蹤，血鈣、尿鈣及副甲狀腺激素均在正常範圍，1 年後的腎臟超音波檢查也再無結石。

上泌尿道結石 5 年復發機率三成以上

根據 2013 年的研究發現，台灣上泌尿道結石的盛行率高達 7.4%，其中，男性 9%，女性 5.8%，並隨著年齡而增加，最常見於 60 至 69 歲。上泌尿道結石 1 年內及 5 年內復發機率為 6.12% 及 34.71%。

上泌尿道結石的成因包括遺傳、年齡性別、職業、飲食習慣等，建議上泌尿道結石病人在沒有限制喝水量的情況下，每天攝取 2 至 3 公升的水分，以增加尿量來稀釋尿中形成結石物質的濃度，減少結石晶體沉積，也有利結石排出。

不同結石的飲食建議，降低復發機率

李高漢提醒，生活型態調整可降低復發機率，適量補充高纖維食品及定時規律的運動避免發胖，更可降低結石復發機率。此外，飲食上可根據病人結石種類調整飲食：

草酸鈣結石 ：應該少吃草酸含量高的蔬菜，例如，菠菜、芹菜、茄子、青椒、豆類等，少喝生啤酒、咖啡、紅茶、可可、阿華田及巧克力。

尿酸結石 ：應減少嘌呤攝取，如動物內臟、豆類食物、海鮮、紅肉、酒精飲品等高嘌呤食物。

磷酸鈣結石 ：應避免碳酸飲料、高磷酸食物，如酵母、小麥胚芽、蝦、香菇、全穀類、麥片、內臟、蛋黃、牛奶、豆類、堅果類等。

感染性結石：使用抗生素治療之外，也需要將結石清除乾淨。

李高漢表示，對於高風險上泌尿道結石病人如：兒童泌尿道結石、反覆泌尿道結石發作病人、感染結石、孤立腎等，為了避免上泌尿道結石反覆復發影響腎臟功能，可進行 24 小時的尿液代謝檢查及抽血檢查，以了解結石的成因，再根據病人的狀況給予藥物及飲食上的建議。

含鈣結石常見的代謝異常為高尿鈣（hypercalciuria），因此，還需要進一步檢查是否同時有高血鈣，如果也有高血鈣就有可能是副甲狀腺亢進引起的。李高漢提醒，若有副甲狀腺亢進，恐無法抑制結石復發的機率，建議定期回診，每 3 至 6 個月接受尿液檢查及腹部 X 光或超音波檢查。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚