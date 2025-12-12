泌尿醫背包彈出「1巨物」！全場驚呆秒大笑：差點叫人來消毒

記者鄭玉如／台北報導

太尷尬了！泌尿科醫師戴定恩提到，近日到衛生所辦公務，未料打開背包時，直接彈出龐然巨物「GG模型」，櫃台小姐瞬間看傻，他趕緊表明工作內容，隨身攜帶GG模型是用於衛教，全場哄堂大笑，讓他不禁表示「泌尿科醫師的日常，就是社會觀察實境秀。」

戴定恩在臉書粉專表示，日前他到衛生所辦公務，領了幾份需要處理的文件，打開背包準備放進文件，突然彈出龐然巨物「GG模型」，櫃台小姐手上拿著公文，眼睛瞬間睜大，旁邊的同仁則露出「欸！我剛剛是不是看到了什麼？」的微妙表情。

戴定恩趕緊解釋，「不好意思！不好意思！這是看診用的模型啦！我是泌尿科醫師，包包裡放著GG模型也是很合理的」、「不要想歪，這是我的衛教道具，不是你想像的特殊用途」，櫃台小姐了解後，整間衛生所瞬間從驚嚇模式，切換成大笑模式。

戴定恩回想當時情景笑說，有人甚至喊「哎呀！差點以為要叫人來消毒了」，可見驚訝度並不小，而他也只能苦笑回應，「泌尿科醫師的日常，就是社會觀察實境秀。」

