泌尿醫自曝28歲勃起障礙 不吃藥「靠3招」恢復雄風

身為泌尿科醫師，如果自己遇到勃起障礙該怎麼辦？黃冠鈞醫師近日便在臉書坦承自己的親身經歷，他透露在28歲時因壓力過大，曾有長達一、兩個月的時間難以勃起，形容那段時光「真的很慘」，是男生最沮喪的時刻。不過他並未服用藥物，而是透過充足睡眠、多運動及泡湯促進血液循環等方式，待心理壓力減輕後，勃起狀態就逐漸恢復正常。

黃冠鈞醫師近日便在臉書坦承自己的親身經歷，他透露在28歲時因壓力過大，曾有長達一、兩個月的時間難以勃起，形容那段時光「真的很慘」。 （示意圖／Pexels）

黃冠鈞在粉專《黃冠鈞醫師－泌尿科診間日誌》影片中表示，正因為自己走過這段路，更能切身感受病人的痛苦。他指出，臨床上通常建議觀察三至六個月，但他不會單純以時間為主，而是視症狀對患者生活造成的影響程度來判斷。他舉例，曾有患者僅出現勃起功能障礙兩週就崩潰求救，原因是快要分手了，因此他會視患者狀況先給予低劑量的壯陽藥協助。

針對男性在親密關係中突然「軟掉」時，女友或伴侶該有什麼反應？黃冠鈞建議，千萬不要針對性這件事做過多討論，別問「咦？怎麼會這樣？」或提議「我們要不要一起做什麼運動？」這些關心反而會讓男生更自責。他強調，此時無聲勝有聲，沉默就是最好的溫柔。

黃冠鈞也發文提醒，許多男性步入中年後常感到體力大不如前，甚至在親密關係中感到力不從心。他列出三大關鍵警訊，包括硬度不如以往、晨勃次數減少，以及進入或維持困難。他解釋，若發現硬度明顯下降，例如從以前的「小黃瓜」變成「去皮香蕉」，或無法維持硬度直到結束，恐是心血管功能受損的警訊。

黃冠鈞在影片中表示，正因為自己走過這段路，更能切身感受病人的痛苦。（圖／取自粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》）

他進一步說明，晨勃是男性生理機能的自動檢測，若早上「升旗」頻率明顯減少，通常與男性荷爾蒙分泌下降或夜間充血功能退化有關。至於無論是嘗試進入時困難，或過程中突然「熄火」，往往夾雜心理壓力與生理機能雙重影響，長期忽視這類問題恐導致自信心喪失，甚至影響伴侶關係。

黃冠鈞示警，勃起功能障礙往往是心臟病、糖尿病或高血壓的前兆，切勿因尷尬拖延或自行購買來路不明的藥物。他表示，現在治療方式多元，包括口服藥物、體外震波等，都能幫助重拾雄風。

