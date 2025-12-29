泓德攜手國碩 布局容量交易市場

【記者柯安聰台北報導】泓德能源（6873）29日宣布與國碩科技（2406）結合雙方技術與市場經驗，建立策略性夥伴關係，並連同其他產業夥伴共同成立儲能資產平台「星國電力」，聚焦儲能資產投資與備用供電容量市場，更將運用集團旗下星星電力在資產管理與電力交易上的實務經驗，瞄準台灣將於2026年啟動容量市場的商機，提前布局後續容量交易。



星國電力首個儲能項目投資總額約新台幣35億元，位於台中市新社區，容量達100MW，預計2026年動工、2027年投運。案場完工後，將銜接電能移轉複合動態調節備轉（E-dReg）等備用供電容量交易，在尖峰用電時段提供即時備援電力。在營運分工上，星國電力結合泓德集團專案開發與資產管理經驗，由泓德能源統籌儲能專案開發、電價競標、設備採購與工程執行；進入營運階段後，則由星星電力提供電力市場操作、綠電購售、備用供電容量交易與相關增值服務。







（圖）泓德能源與策略夥伴國碩科技共組儲能資產平台星國電力，瞄準台灣將於2026年啟動容量市場的商機。



透過星星電力在交易策略、容量配置與風險控管上的專業，星國電力得以在既有儲能容量基礎上，持續優化收益結構與資產使用效率，讓儲能案場從單一建設型投資，升級為具備穩定現金流與長期報酬潛力的電力服務資產。以星國電力為起點，泓德能源與國碩科技將持續深化在儲能與電力服務領域的策略性夥伴關係，並進一步串聯更多產業夥伴，擴大「新石油聯盟」的產業結盟與能源生態系布局。



泓德能源長期與壽險資金及多元策略夥伴合作，陸續籌組多個綠能投資平台，並由集團提供從案件開發、建置到營運管理的一站式服務，協助投資人有效控管各階段風險、創造穩定固定收益。



目前泓德能源已籌組4大綠能資產平台，包括以地面型光電為主的「星泓電力」、以漁電共生光電為主的「星鱻電力」、以表前儲能為核心的「星德電力」，以及整合光電與儲能的「富邦能源」，整體管理資產規模預計超過新台幣720億元。



隨著星國電力的加入，泓德能源進一步強化在儲能與電力服務市場的整體戰略布局，持續擴大能源資產的長期價值與市場影響力。（自立電子報2025/12/29）