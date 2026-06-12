泓德股東會通過配息2.5元、私募案
【記者柯安聰台北報導】泓德能源（6873）12日召開2026年股東常會，會中承認2025年度財務報表及盈餘分配案，預計每股配發現金股利2.5元，延續穩定股利政策，回饋股東長期支持。
因應外部環境變化，泓德能源持續整合案場開發與建置、電力服務及資產平台管理三大事業體，並以台灣為營運基礎，深化日本與澳洲市場布局，強化集團中長期營運動能。
泓德能源董事長謝源一表示，面對產業調整期，泓德能源將持續以穩健經營為原則，回到自身累積的核心能力，提升營運效率與資源配置。2025年公司仍維持獲利，展現經營團隊與全體同仁在成本控管與營運管理上的韌性。未來，泓德能源將持續深化AI、TAITEN系統與電力交易等技術基礎，結合國內外案場布局，強化長期營運體質，為股東創造穩定價值。
（圖）泓德能源12日召開2026年股東常會。左起：KPMG安侯建業吳俊源會計師、泓德能源董事鄭涵、泓德能源財務長廖彥凱、泓德能源總經理周仕昌、泓德能源董事長謝源一、理律法律事務所陳信瑩律師、泓德能源獨立董事吳豐盛、泓德能源獨立董事張良伃、泓德能源獨立董事鄧人豪。
泓德能源2025年合併營收87.79億元，雖受能源產業調整期影響，較前一年度減少，惟全年毛利率仍維持20%以上；稅後淨利5億元，每股盈餘3.59元。在市場環境變化之下，泓德能源持續強化營運結構與資源配置，確保國內業務穩定推進，並逐步拓展多元營收來源。
股東會亦通過辦理私募普通股案及發行2026年限制員工權利新股案。泓德能源表示，私募普通股將視市場狀況及策略合作需求辦理，主要用於充實營運資金、引進策略性投資人，並強化與合作夥伴的長期合作關係；限制員工權利新股則將用於吸引及留任關鍵人才，進一步連結公司、員工與股東長期利益。隨著集團業務從案場開發延伸至電力服務與資產管理，泓德能源也將持續投入能源交易、儲能調度監控、充電營運管理及AI價格預測等系統開發，強化平台化營運能力，支持下一階段發展。（自立電子報2026/6/12）
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