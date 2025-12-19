泓德能源以運動連結永續價值 支持賽事與人才培育落實ESG行動

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）持續深化ESG實踐，透過多元行動回應社會永續議題。今年度陸續支持仰德TPC高爾夫國際賽事、臺北富邦勇士職業籃球隊，以及推動三級划船人才培育體系，從國際競技舞台到基層教育現場，將運動所代表的團隊精神、堅持信念與正向能量，轉化為企業推動永續轉型的文化核心，也展現對下一代發展的長期承諾。

泓德能源贊助日本高爾夫球好手比嘉一貴獲亞巡賽年度獎金王，為亞洲高球再寫歷史新頁。（圖／泓德能源提供）

在高爾夫領域，泓德能源支持2025仰德TPC錦標賽，助力台灣持續舉辦具國際規模的亞巡賽事，強化亞洲選手於全球舞台的競爭力。泓德能源亦同步贊助日本高球好手比嘉一貴（Kazuki Higa），協助其邁向更高峰。今年賽季他於PIF Saudi Open收官戰取得第七名，最終以2082.34分榮登亞巡賽年度獎金王（Order of Merit），成為首位獲此殊榮的日本球手，也同時是亞巡與日巡雙料獎金王的創紀錄達成者，並取得2026年英國公開賽參賽資格，為亞洲高球再寫歷史新頁。

泓德能源自2025–26賽季起支持PLG臺北富邦勇士隊，透過賽事傳遞運動的熱情與正能量。（圖／泓德能源提供）

此外，泓德能源看見職業籃球在城市文化中的影響力，自2025–26賽季起支持P. LEAGUE+聯盟人氣球隊臺北富邦勇士。透過賽事傳遞運動的熱情與正能量，將場上的熱血與團隊合作轉化為活力與拼搏象徵，並融入綠色能源與環境守護理念，展現企業對共好與永續的承諾。整體合作將橫跨一整季，投入資源逾百萬元，展現企業對在地體育與社會連結的實質支持。

除了支持頂尖選手與職業舞台，泓德能源亦不忘根基與未來。在今年5月啟動的三級划船人才培育計畫中，攜手中國文化大學、新北市三重高中與鷺江國中共同推動，整合訓練、設備、教練與後勤資源，打造從國中、高中到大學無縫接軌的運動員養成體系。泓德能源長期關注青少年發展，期望透過體育教育陪伴年輕世代建立自信與韌性，也為基層運動注入穩定支持。展望未來，泓德能源將持續串聯運動精神與再生能源專業，發揮更大社會正向影響力。

