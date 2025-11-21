泓德能源遭搜索！「小英男孩」鄭亦麟涉收百萬顧問費 檢調追查人頭金流延押到12/26

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

前行政院能源及減碳辦公室主任、被外界稱為「小英男孩」的鄭亦麟，因涉嫌收受綠能業者上百萬元賄款、還有數百萬元財產來源不明，8月底遭台北地檢署羈押至今已滿3個月。專案小組懷疑他安插親友當「人頭員工」收錢，為釐清金流，檢調20日晚間再前往上市公司泓德能源（6873）搜索，檢察官親訊相關人員後予以請回，顯示偵查方向仍在擴大中。

「小英男孩」的鄭亦麟，因涉嫌收受綠能業者上百萬元賄款，被羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

34歲的鄭亦麟在能源與綠能領域深耕多年，曾任綠能科技產業推動中心副執行長、台船環海董事，2025年初更出任經濟部主導的台灣智慧電能公司總經理。然而，檢調接獲情資指出，東煒建設2022年計畫在台北內湖打造「安康數據中心」，因需大幅拉高電力饋線容量但向台電申請並不順利，最後透過鄭亦麟協助，「以較簡便方式」取得較高容量，東煒也同步取得泓德能源同意，共同推動數據中心開發。該計畫最後於2023年因故終止，但合作期間的金流往來引起檢調注意。

專案小組懷疑，東煒建設與泓德能源曾支付「顧問費」名義的上百萬元款項，而收款帳戶疑由鄭亦麟親友充當人頭。8月25日首波搜索時，檢調除前往東煒與泓德，也大動作搜索鄭的住處。鄭亦麟當時情緒激動，不但對調查人員嗆聲「知道我背後是誰嗎」，還將手機從20多樓高處往外丟，行徑引發社會譁然。最終，鄭亦麟與東煒創辦人陳健盛、陳冠滔父子三人均遭法院裁准聲押禁見。

法院後續於10月再次裁定延押三人至12月26日。至於泓德能源總經理周仕昌在首波約談後以100萬元交保；曾任泓德能源經理、同時是鄭亦麟多年好友的徐子敬則獲請回。檢調表示，本案仍有多筆金流與人頭身分待釐清，後續將持續擴大偵辦綠能產業與產官界的相關交集。

