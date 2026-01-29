泓德要做能源界Uber 總經理周仕昌：大力併購拚業績「加倍奉還」
「為什麼會有負電價？你能想像一度電可以漲到100、200塊嗎？」，泓德能源總經理周仕昌表示，現在很多國家是電業自由化，以前電力使用「日出而作、日落而息」，但現在有再生能源，天氣影響供給，用電端也因AI、電動車等造成不間斷的大量用電，讓未來電力重點不再只是「發多少電」，而是看如何即時調度、管理風險與平衡供需，泓德目標是打造「能源界的Uber」，今年業績勢必「加倍奉還」。
最近台灣的太陽能發電產業面臨逆風，新法規與輿論都不利於大型光電的開發案，不少業者積極向外拓展業務，像是泓德能源，有機會先成為日本最大的電力批發商，背靠有利的合作夥伴、近期已積極發動併購。
周仕昌表示，泓德能源未來4大策略，第一是持續擴大容量開發，建置儲能與可調度電力資源；第二是打造亞洲最大的電力批發商，掌握足夠的容量與調度能力後，可在不同時段、不同市場靈活調度，並透過即時交易與風險管理創造價值。
第三策略為建立跨國能源聯盟並加速併購布局，周仕昌表示，地緣政治風險升溫，各國紛紛重視在地供應鏈與能源自主，泓德有實質製造與系統整合能力，可透過台灣品牌進軍亞洲市場，結合策略夥伴或併購方式，快速取得各國在地資源與市場門票；第四就是推動國際化與資金平台。
周仕昌以英國再生能源集團Octopus Energy為例，旗下子公司Kraken能即時匹配電價與需求，優化再生能源發電至終端服務，甚至被競爭對手購買使用，就像是Uber在人與車的即時配對邏輯，應用在電力市場上。
周仕昌說，過去台灣由少數大型電廠供應全台用電，但現在也有獨立電廠、再生能源與儲能大量進場，供給端開始分散，且受天氣影響，電力已從單純的發電問題，轉為系統整合與風險管理問題。
泓德能源與美商共同成立MWEX Solutions的系統，就能即時整合天氣、負載、發電、儲能與市場價格資訊，協助電力業者與工商用戶進行策略判斷與交易執行，為此還聘了一堆交易員，做及時戰情分析。
而泓德先前捲入綠能弊案風波，導致去年有許多案子停擺，台北地檢署於去年底偵查終結，因犯罪嫌疑不足作出不起訴處分後，泓德股價開始回穩，過去落後的進度也開始啟動，預計今年海內外有多個儲能案場陸續開工與併網。
周仕昌表示，泓德能源過去以光電為主要發展基礎，未來將以容量市場與儲能為核心，結合數位平台與電力交易系統，轉型為涵蓋電力批發、調度與能源服務的整合型能源公司。
