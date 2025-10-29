泓德一站式電力方案 助攻能源自主化
【記者柯安聰台北報導】泓德能源（6873）再度參加台灣國際智慧能源週，今年以「共享現在，連結未來」為主題，重新定義電力流通的角色關係與商業模式。展區完整呈現「電力交易服務」、「虛擬電廠（VPP）」與「全球布局」三大亮點，同步展示光儲充解決方案互動模型與虛擬電廠設備，展現泓德能源在全球業務拓展與能源創新的雙重成果。
泓德能源本次參展以「電力交易服務」與「虛擬電廠」為核心。旗下星星電力推出Star Trade電力交易決策平台，匯集分散各地的能源資產，透過AI分析協助企業制定最合適的能源策略。能源週現場演示Star Trade平台如何掌握最快與最複雜的日澳電力市場交易節奏，實現資源最佳化配置並有效分散風險，協助企業將電力轉化為可投資、可配置的資產，達到「能源資產化」，再搭配電力保險穩定市場營運成本，降低波動風險並提升收益。
(圖)泓德能源一站式解決方案助企業達成能源資產化及自主化。左起泓德能源董事長謝源一、泓德能源總經理周仕昌。
虛擬電廠解決方案則整合光儲充應用、EMS及能源雲，助企業集結並管理分散式能源資源以參與電力交易市場、強化電網韌性，達到「能源自主化」。現場首次亮相光儲充解決方案互動模型，透過情境化設計呈現虛擬電廠的實際運作樣貌，並展示工商儲能系統與DC快充樁等代表性設備，以及士林電機車測中心、全家台南平豐店成功導入的實際案例。兩大核心方案相輔相成，完整串聯電力市場從交易到應用的價值鏈，為企業邁向零碳轉型提供具體可行的一站式解決方案。
「2025台灣國際智慧能源週」展期即日起至10月31日，泓德能源展區位於台北南港展覽館1館1樓I0600展位。展覽期間限定的「未來能源製造所」系列活動，以「能源小講堂」等創新形式傳遞永續行動理念與能源知識，邀請觀展民眾一同探索智慧能源最新發展。（自立電子報2025/10/29）
其他人也在看
非洲豬瘟延燒！ 基隆孝三路美食街商家急搶肉
基隆市 / 綜合報導 受到非洲豬瘟影響，除了養豬戶受到衝擊，不少知名排隊店家也受到影響，基隆市知名蚵仔煎店的業者表示，幸好他們在禁令下達後，有搶到100公斤的豬肉， 但預估最多只能撐4天 ，同樣有70年歷史的大腸圈店家也說，目前豬肉只剩下3天份量，今（29）日在基隆廟口也有不少店家因為庫存用完沒豬肉可賣，已經拉下鐵門暫時停止營業。手裡拿著刮棒，從碗裡挖起一匙豬絞肉包進麵皮裡，一顆顆皮薄餡多的燒賣，放進盤子裡，另一邊，蚵仔煎將好幾顆飽滿的蚵仔，放在灑上豬油的煎台，再打上一顆蛋加上些許蔬菜，最後淋上特調醬汁，位在基隆孝三路美食街的知名蚵仔煎店家，因為遭逢非洲豬瘟來襲，全台豬肉難求，但老闆很幸運，成功搶到豬肉。基隆蚵仔煎業者說：「其實一天，這個排骨，這個燒賣跟排骨的用量，要20，30斤左右。」雖然主打蚵仔煎，但也有提供許多豬肉餐點，所以一聽到禁運禁宰令，連忙從基隆直衝台北買豬肉。基隆蚵仔煎業者說：「自己跑去環南賣場買啊，我所謂100公斤是，湊好多好多，好多樣的一些，肉丁，排骨，絞肉等等之類，雖然這個大概兩三天，三四天就沒了。」有攤商順利搶到冷凍豬肉，也有攤商因為沒有足夠的豬肉可買可賣，只能走一步算一步。大腸圈業者說：「豬肺，大腸圈，那些全部都是豬做的。」業者清點鍋裡的食材，裡面裝的全都是以豬為主，面對非洲豬瘟風暴，民眾喜歡的平民美食，接下來想要吃到，恐怕不容易，基隆大腸圈業者說：「大概也沒剩幾天貨了，應該剩下三，四天的貨了，也都沒多少了。」基隆大腸圈業者說：「(豬瘟)衝擊對我們影響很大。」記者VS.基隆大腸圈業者說：「(那接下來怎麼辦)，沒有辦法的話，也只能休息了，也沒辦法。」也沒辦法，非洲豬瘟持續延燒，有些店家25日已經拉下鐵門，沒有營業，攤商只能苦撐，期盼非洲豬瘟疫情快快過去，好讓生活回到正軌。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
76歲香港資深演員許紹雄離世 今年曾與妻女回順德參觀清暉園
76歲香港資深演員許紹雄離世 今年曾與妻女回順德參觀清暉園娛樂星聞 ・ 8 小時前
秋冬帶信用卡去旅行 國外血拚訂機票狂省23%
銀行看好年末海外旅遊商機，紛紛打出刷卡購物、買機票等優惠(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 5 小時前
工業富聯：AI伺服器營收大增 助攻第3季獲利成長62%
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海旗下工業富聯今天公布第3季財報，單季歸屬母公司業主獲利人民幣103.73億元，較2024年同期大增62.04%，單季每股基本純益人民幣0.52元；今年前3季累計獲利約人民幣224.87億元，年增48.52%，每股純益人民幣1.13元。中央社 ・ 14 小時前
AI軍團遍地開紅花！京元電子飆漲停改寫新天價 這檔「攜液冷題材」強噴6%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日終場漲345.63點，收在28,294.74點，漲幅1.24%，AI族群本日多數收紅，由穎崴（6515）、京元電子（244...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
乳癌化療藥傷「心」？新研究：橙皮素可減輕化療心臟毒性，救命不傷心
癌症化療藥 Doxorubicin（小紅莓）是治療乳癌、淋巴癌、血癌、卵巢癌的常見用藥，臨床使用已超過 50 年，但其對...Heho健康網 ・ 8 小時前
北京│支持符合條件京津冀企業北交所上市
北京市地方金融管理局副局長李景祥29日在2025金融街論壇年會表示，支持符合條件的京津冀企業在北交所上市、新三板掛牌。截至10月29日收盤，北交所上市公司280家，新三板掛牌企業數量6,050家；其中京津冀上市公司34家，掛牌企業987家。中時財經即時 ・ 7 小時前
長科*Q3本業、業外皆佳 單季0.56元
【記者柯安聰台北報導】長華*（6548，每股面額0.4元）30日舉行第3季法人說明會，公布當季營運自結數，單季合併營收為34.96億元，優於先前預期目標區間；毛利率為22.5％，營益率12.9％，均符...自立晚報 ・ 7 小時前
湖北│武漢對企業購買算力每年最高補助20萬元
武漢發放首批算力服務券，此次認定13家算力服務商，端出52個算力產品與多項公共服務算力資源可享「算力券」。依規定，根據算力使用情況每年設立總額人民幣（下同）1,000萬元的算力服務券，支援中小企業購買算力服務，對企業使用算力服務費用給予最高20萬元補助。中時財經即時 ・ 7 小時前
西藏│2025˙中國西藏發展論壇在林芝登場
2025˙中國西藏發展論壇29日在林芝舉行，來自全球44個國家和地區的400名中外嘉賓，透過論壇在經貿、文化、旅遊、農業、生態等領域加強交流、深化合作，共同助力社會主義現代化新西藏建設，共同推動西藏與世界的溝通交流。中時財經即時 ・ 7 小時前
NVIDIA宣布攜手Nokia開發AI-RAN，注資10億美元加速6G行動網路創新
NVIDIA在稍早於華盛頓特區舉行的GTC大會上，宣布與Nokia建立戰略合作夥伴關係，共同開發、佈署下一代AI原生 (AI-native) 的行動網路與AI網路基礎設施。為加速此合作，NVIDIA更宣布將投資10億美元入股Nokia (每股認購價6.01美元)。Mashdigi ・ 7 小時前
太魯閣堰塞湖滲流擴大！泥石流奔洩「恐潰決」 下游河道全面淨空
太魯閣燕子口堰塞湖驚傳滲流擴大！林業保育署與花蓮縣府立即發布緊急通報，要求下游河道淨空，所有人員與機具全面撤離。現場可見滾滾泥流夾帶著大小石塊持續往下沖刷，水流湍急情況相當危險。林業保育署花蓮分署表示，「壩體破壞或潰決其實是持續降壩引流的預期結果」，目前堰塞湖水位已於50分鐘內降低9公分，相關單位將持續嚴密監測評估情況。花蓮縣政府也強調，台8線175.5公里靳珩隧道西口以東至魯丹橋路段，仍為高風險地帶，嚴禁民眾靠近！TVBS新聞網 ・ 1 天前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 13 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 15 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 1 天前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 21 小時前
東北季風接力襲台！北台豪雨狂掃「氣溫溜滑梯」低溫下探1字頭
（記者許皓庭／綜合報導）東北季風再度南下，全台氣溫與降雨雙雙轉變。中央氣象署今（28日）指出，受東北季風及華南 […]引新聞 ・ 1 天前
今低溫探18.5度、4縣市炸雨！3波東北季風接力 下波變天轉濕冷時間曝
東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，今（29）日宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 小時前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 18 小時前