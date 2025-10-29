泓德一站式電力方案 助攻能源自主化

基隆市 / 綜合報導 受到非洲豬瘟影響，除了養豬戶受到衝擊，不少知名排隊店家也受到影響，基隆市知名蚵仔煎店的業者表示，幸好他們在禁令下達後，有搶到100公斤的豬肉， 但預估最多只能撐4天 ，同樣有70年歷史的大腸圈店家也說，目前豬肉只剩下3天份量，今（29）日在基隆廟口也有不少店家因為庫存用完沒豬肉可賣，已經拉下鐵門暫時停止營業。手裡拿著刮棒，從碗裡挖起一匙豬絞肉包進麵皮裡，一顆顆皮薄餡多的燒賣，放進盤子裡，另一邊，蚵仔煎將好幾顆飽滿的蚵仔，放在灑上豬油的煎台，再打上一顆蛋加上些許蔬菜，最後淋上特調醬汁，位在基隆孝三路美食街的知名蚵仔煎店家，因為遭逢非洲豬瘟來襲，全台豬肉難求，但老闆很幸運，成功搶到豬肉。基隆蚵仔煎業者說：「其實一天，這個排骨，這個燒賣跟排骨的用量，要20，30斤左右。」雖然主打蚵仔煎，但也有提供許多豬肉餐點，所以一聽到禁運禁宰令，連忙從基隆直衝台北買豬肉。基隆蚵仔煎業者說：「自己跑去環南賣場買啊，我所謂100公斤是，湊好多好多，好多樣的一些，肉丁，排骨，絞肉等等之類，雖然這個大概兩三天，三四天就沒了。」有攤商順利搶到冷凍豬肉，也有攤商因為沒有足夠的豬肉可買可賣，只能走一步算一步。大腸圈業者說：「豬肺，大腸圈，那些全部都是豬做的。」業者清點鍋裡的食材，裡面裝的全都是以豬為主，面對非洲豬瘟風暴，民眾喜歡的平民美食，接下來想要吃到，恐怕不容易，基隆大腸圈業者說：「大概也沒剩幾天貨了，應該剩下三，四天的貨了，也都沒多少了。」基隆大腸圈業者說：「(豬瘟)衝擊對我們影響很大。」記者VS.基隆大腸圈業者說：「(那接下來怎麼辦)，沒有辦法的話，也只能休息了，也沒辦法。」也沒辦法，非洲豬瘟持續延燒，有些店家25日已經拉下鐵門，沒有營業，攤商只能苦撐，期盼非洲豬瘟疫情快快過去，好讓生活回到正軌。 原始連結

華視影音 ・ 14 小時前