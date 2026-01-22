法乳業龍頭Lactalis召回18國疑毒奶粉台灣在列 9年前曾遭食藥署下架

拉克塔利斯公司21日表示，正自願回收6批次在藥局和超市販售的Picot品牌嬰兒奶粉。（資料照片／取自X @rwandastandards）



法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司21日表示，其營養品部門正在18個國家召回多批含有毒素的嬰兒奶粉，其中包含台灣。台灣食藥署也曾在2017年下架該業者的奶粉製品。

回收6批疑毒奶粉 台灣也在名單內

路透社報導，該公司在一份聲明中表示：「拉克塔利斯營養健康事業部（Lactalis Nutrition Santé）自願回收6批次在藥局和超市販售的Picot品牌嬰兒奶粉，因為其供應商提供的原料中含有仙人掌桿菌毒素（cereulide）。」

廣告 廣告

仙人掌桿菌毒素正式名稱為「蠟樣芽孢桿菌毒素」，即使加熱煮熟也不易被破壞，胃酸也不易分解。若經食用中毒，1至5小時內會出現劇烈嘔吐、腹瀉並造成肝臟損傷，對嬰幼兒風險更高。

拉克塔利斯發言人告訴路透社，此次回收涉及18個國家：澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果、捷克、厄瓜多、法國、喬治亞、希臘、科威特、馬達加斯加、墨西哥、摩納哥、西班牙、秘魯、台灣及烏茲別克。

拉克塔利斯表示，此次回收是因應法國嬰幼兒營養專業協會發出的警示，警告其從國際供應商取得並用於部分嬰兒奶粉配方中的原料（Omega-6 ARA：花生四烯酸，屬於人體必需脂肪酸，對細胞、免疫和發炎反應非常重要，常見於嬰幼兒配方食品）可能含有仙人掌桿菌毒素。

並非首次回收奶粉 食藥署曾勒令下架

拉克塔利斯也是全球乳業龍頭集團之一，該公司在2017年與2018年曾因數十名嬰兒飲用其受污染的嬰兒奶粉而感染沙門氏菌（Salmonella，感染者會造成腸胃不適和脫水症狀），因此不得不將嬰兒奶粉大規模撤回。

食藥署曾於2017年12月11日發表聲明：「針對法國發布Lactalis公司回收疑遭沙門氏菌污染之嬰兒配方奶粉，經查有3家進口商輸入產品疑似為受影響產品，其中8項產品已在台出貨販售，食藥署已要求3家業者應於今日晚間12時前將已出貨之受影響產品下架，未上架之受影響產品不得上架。」

更多上報報導

川普宣布達成格陵蘭協議、撤回關稅並協商「金穹」 北約願反中抗俄

川普達沃斯演說談格陵蘭 「我不會動用武力」但尋求立即談判

川普已抵達沃斯正發表演說 英首相稱不會在格陵蘭議題上讓步