法乳業龍頭Lactalis召回18國疑毒奶粉台灣在列 9年前曾遭食藥署下架
法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司21日表示，其營養品部門正在18個國家召回多批含有毒素的嬰兒奶粉，其中包含台灣。台灣食藥署也曾在2017年下架該業者的奶粉製品。
回收6批疑毒奶粉 台灣也在名單內
路透社報導，該公司在一份聲明中表示：「拉克塔利斯營養健康事業部（Lactalis Nutrition Santé）自願回收6批次在藥局和超市販售的Picot品牌嬰兒奶粉，因為其供應商提供的原料中含有仙人掌桿菌毒素（cereulide）。」
仙人掌桿菌毒素正式名稱為「蠟樣芽孢桿菌毒素」，即使加熱煮熟也不易被破壞，胃酸也不易分解。若經食用中毒，1至5小時內會出現劇烈嘔吐、腹瀉並造成肝臟損傷，對嬰幼兒風險更高。
拉克塔利斯發言人告訴路透社，此次回收涉及18個國家：澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果、捷克、厄瓜多、法國、喬治亞、希臘、科威特、馬達加斯加、墨西哥、摩納哥、西班牙、秘魯、台灣及烏茲別克。
拉克塔利斯表示，此次回收是因應法國嬰幼兒營養專業協會發出的警示，警告其從國際供應商取得並用於部分嬰兒奶粉配方中的原料（Omega-6 ARA：花生四烯酸，屬於人體必需脂肪酸，對細胞、免疫和發炎反應非常重要，常見於嬰幼兒配方食品）可能含有仙人掌桿菌毒素。
並非首次回收奶粉 食藥署曾勒令下架
拉克塔利斯也是全球乳業龍頭集團之一，該公司在2017年與2018年曾因數十名嬰兒飲用其受污染的嬰兒奶粉而感染沙門氏菌（Salmonella，感染者會造成腸胃不適和脫水症狀），因此不得不將嬰兒奶粉大規模撤回。
食藥署曾於2017年12月11日發表聲明：「針對法國發布Lactalis公司回收疑遭沙門氏菌污染之嬰兒配方奶粉，經查有3家進口商輸入產品疑似為受影響產品，其中8項產品已在台出貨販售，食藥署已要求3家業者應於今日晚間12時前將已出貨之受影響產品下架，未上架之受影響產品不得上架。」
更多上報報導
川普宣布達成格陵蘭協議、撤回關稅並協商「金穹」 北約願反中抗俄
川普達沃斯演說談格陵蘭 「我不會動用武力」但尋求立即談判
川普已抵達沃斯正發表演說 英首相稱不會在格陵蘭議題上讓步
其他人也在看
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
大寒來了！強冷氣團襲台 「這天起」北台灣急凍低溫僅10度
大寒節氣將至，強烈大陸冷氣團再度南下！氣象署提醒，這波冷氣團挾帶較多水氣，北台灣將面臨長達48小時的持續低溫，局部地區更會出現10至12度的低溫，且全台3000公尺高山、北台灣2000公尺高山均有降雪機率。民眾務必做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈冷氣團達標！15縣市低溫警報恐探6℃ 「不是寒流卻特別冷」關鍵曝
中央氣象署指出，今、明（22日、23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；今日基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部地區及馬祖有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；明日基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 1 天前 ・ 7
冷氣團發威！低溫下探7度 專家曝持續到「這時」
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司分析師黃國致今（21）日在臉書指出，強烈大陸冷氣團影響台灣至週五，北部、東部濕冷有雨，中南部日夜溫差大，高山不排除結冰或降雪。北部白天僅12至14度，夜間中北部空曠地區最低溫恐下探7至9度。週五午後乾空氣移入、東北季風減弱，週末回溫轉晴，但下週後段東北季風再增強，北東轉涼。各海域風浪偏強，沿海須防長浪。民視 ・ 23 小時前 ・ 1
把握週末回暖！ 氣象粉專分析：下週迎風面降雨增多天氣轉涼
氣象署表示，今、明（21、22）2天受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末將會逐漸回溫，不過下週二晨間預計有鋒面系統通過台灣北部海域，較無直接影響；夜間東北季風再度增強，將持續影響至下週五，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 1
「0度線壓境」直逼寒流！週末回暖 下週再一波冷空氣殺到
強烈大陸冷氣團持續發威！中央氣象署今（21）日說明，明天的天氣與今天類似，北台灣整天都不超過14度，中南部也不超過18度，台中以北及宜蘭局部空曠地區低溫下探10度或以下。週五（23日）至週末溫度較回升，不過下週二（27日）又有一波東北季風即將影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
3縣市大雨特報！強烈冷氣團估剩8度 今明濕冷全台最凍時段曝
中央氣象署指出，今（21）日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今天的清晨及夜晚臺南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害，使用瓦斯熱水器具應注意通風，避免一氧化碳中毒；預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、2三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈冷氣團續發威！明天低溫「下探8度」 另波東北季風「下週緊接報到」
即時中心／徐子為報導受強烈大陸冷氣團持續影響，明（22）天台灣本島低溫下探8度。氣象署預報員賴欣國指出，明天東、北半部降雨明顯，高山地區有機會降雪；冷氣團到周末會逐漸減弱，不過下周二（27日）會有一波東北季風鋒面緊接著報到。民視 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
快訊／又要變冷了！7縣市低溫特報 大片區域恐凍10度以下
又要變冷了！中央氣象署發布低溫特報指出，今（20）日強烈大陸冷氣團南下，明（21）日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫(橙色燈號)發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍6度！強烈冷氣團發威「這2天」最冷 下週恐又有一波冷空氣
今（21）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。氣象專家賈新興表示，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在21日深夜至22日清晨，其中竹苗以南空曠區域，有出現6至8度低溫的機率，並觀察月底至2月1日冷空氣的移動趨勢及強度。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
明至周四全台濕冷 大陸冷氣團來襲 北部低溫下探10℃
中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續攝氏10度或以下低溫。最新天 氣預報指出，這波大陸冷團來襲，明天至22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，北部、西半部和宜蘭低溫下探攝氏10度。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 6
0度線壓境「連續凍3天」 專家警告：非常接近寒流
天氣冷颼颼！氣象專家林得恩今（21日）發文提醒「雪線下修」，今日起至週五清晨，北方冷空氣的強度達強烈大陸冷氣團，且非常接近寒流的達標臨界。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
冷到週五！北台灣持續48小時低溫 一張圖看懂全台降溫時程
受到強烈大陸冷氣團南下影響，今（…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈冷氣團來了！明起至週五越晚越冷 最低溫下探7度
強烈大陸冷氣團來勢洶洶。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」公布最新衛星雲圖指出，冷平流雲系已從黃海一路南推，冷空氣宛如傾瀉而下快速侵台。中央氣象署也示警，明天（21）日至上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台15縣市低溫特報！今晨最凍「低溫探8度」 北北基防局部大雨
受到強烈大陸冷氣團持續影響，今（…民報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
全台凍番薯！15縣市低溫特報 高山有機會現降雪
即時中心／綜合報導受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署持續針對15縣市發布低溫特報，今（22）日台灣本島清晨平地最低溫8.7度出現在新北富貴角。受到強烈大陸冷氣團影響，白天北部高溫僅13至15度，中南部約18至21度；由於環境水氣偏多，迎風面留意降雨，基隆北海岸及大台北山區有機會出現局部大雨。氣象署提醒，若溫度、水氣配合，高山地區有零星降雪機會。民視 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週三 (01/21) 週三至週五強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷防範10度或以下低溫
週三(21日)至週五(23日)上午臺灣周邊持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍多，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部多雲到晴。氣溫方面持續偏冷，尤其週三、週四(21-22日)溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13-16度，中部及花東地區高溫16-20度，南部20-22度。夜晚清晨各地低溫約10-15度，局部空曠地區有10度或以下低溫發生機會，北部濕冷整日有寒意，中南部日夜溫差明顯，持續做好保暖。另提醒中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。 週五(23日)下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一(24-26日)臺灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫逐漸回升，北部、東部高溫20-23度，中南部高溫可達23-26度；夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，需多留意。 週三到週五(23日)白天臺灣周邊風浪皆較強，週三週四(21-22日)各海域平均風6-8級，陣風9-10級，浪高3-5公尺；週五到週日(23-25日)冷氣團減弱，各海域風浪也稍減弱，但東南部海域及巴士海峽風浪仍明顯。另週三週四(21-22日)基隆北海岸、東部及恆春半島沿海易有長浪發生，沿海及近海作業請多留意。 以上氣象由 天氣風險 / 黃國致 提供Yahoo新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南以北及金馬15縣市低溫特報 北北基明防局部大雨
中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，今、明兩天台南以北及金門、連江共15縣市防攝氏10度以下低溫。大陸冷氣團襲台，水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區明防局部大雨；周六（24日）冷氣團減弱，25、26日將是未來一周天氣最好的兩天。Yahoo即時新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
冷到週五低溫探8度！北台灣濕冷多雨 高山有機會降雪
氣象署發布低溫特報！今天（21日）至後天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，新竹以北地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗、南投、雲林、嘉義地區及金門有10度以下氣溫發生的機率。橙色燈號（非常寒冷）中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言