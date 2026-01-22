法乳業龍頭Picot奶粉含「仙人掌桿菌」！向台灣等18國召回 受影響批次曝

拉克塔利斯營養健康公司（LNS）「Picot」配方奶粉檢出仙人掌桿菌，宣布自願性召回6批次產品，涉及18個國家。圖／翻攝自Picot官網

法國嬰幼兒營養專業協會日前向法國乳製品龍頭「拉克塔利斯營養健康公司（LNS）」發布警告，指出其配方奶粉含有仙人掌桿菌（蠟樣芽孢桿菌,Bacillus cereus），對此該公司20日證實受第三方國際供應商成分感染，向18個國家自願召回6批次「Picot」嬰幼兒配方奶粉，台灣也在其中。

根據《路透社》、《eDairyNews》等媒體報導，拉克塔利斯集團（Lactalis）旗下營養健康部門（LNS）指出，這次召回範圍主要針對藥局及各大超市販售6批次「Picot」嬰幼兒配方奶粉，包括第一階段和第二階段之400克、800克和850克罐裝配方奶粉；經初步檢測，第三方國際供應商取得的原料「Omega 6 ARA」（花生四烯酸）檢測出仙人掌桿菌毒素（Cereulide），食用後可能引發嘔吐、腹瀉等症狀。

召回批次包括：

Picot Daily Nutrition第一階段，400克，條碼3551101547897，批號8000003312，效期至2027年2月26日 Picot Daily Nutrition第一階段，800公克，條碼3551101545343，批號8000003297，效期至2027年2月20日 Picot Daily Nutrition第一階段，850公克，條碼3551102095564，批號8000003298，效期至2027年2月20日 Picot Daily Nutrition第二階段，800公克，條碼3551101545350，批號8000003280，效期至2027年1月29日 Picot Daily Nutrition第二階段，850公克，條碼3551102095571，批號8000003281，效期至2027年1月29日 Picot AR第二階段，800公克，條碼3551101547705，批號8000003400，效期至2027年3月20日

受影響的18個國家，包括法國、台灣、中國、澳洲、墨西哥、西班牙、智利、哥倫比亞、剛果、捷克、厄瓜多、喬治亞、希臘、科威特、馬達加斯加、秘魯、摩納哥及烏茲別克。

然而拉克塔利斯集團2017年至2018年時，就曾發生食安事件，當時旗下奶粉受到「沙門氏菌」（Salmonella）污染，導致數十名嬰兒食用後染病，產品被迫於全球範圍內進行大規模毀滅性召回，而本次為避免再次引發疑慮，集團宣布進行自願性召回，其餘批次奶粉則均符合安全標準；至於本次台灣列入受影響名單，尚不清楚相關批號是否已流入市面，將待食藥署公告。



