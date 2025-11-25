法乾酪越鰻片 邊境查驗不合格

兩批自法國進口的乾酪被驗出大腸桿菌超標，食藥署已要求業者將貨品退運或銷毀。（食藥署提供）

1批自大陸進口的酥脆草莓粒被檢驗出殘留農藥超標。（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

食藥署25日公布本週邊境檢驗違規名單，東遠國際報驗的兩批自法國進口的乾酪被檢出大腸桿菌超標。另外，自越南進口的近23公噸海鰻魚片因重金屬鎘含量超標，也被要求退運或銷毀。

食藥署指出，東遠國際報驗的2批自法國進口的乾酪之大腸桿菌數介於210MPN/g至1100MPN/g之間，超過食品中微生物衛生標準規定，已要求業者將這2批共重36公斤的乾酪退運或銷毀。

食藥署表示，東遠國際近半年累計達3批不合格產品，該公司未來再進口貨品的抽驗比率，從20%至50%加強抽批查驗，調升為100%逐批查驗；整體法國乾酪近半年則累計5批不合格，食藥署自11月11日起至12月24日止，針對法國的乾酪在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

台旺貿易自中國大陸進口酥脆草莓粒，檢出殘留農藥脫芬瑞0.08ppm，超過農藥殘留容許量標準之規定， 1批共150公斤貨品依規定退運或銷毀。

另，隆育企業報驗自越南進口冷凍海鰻魚片被檢出重金屬鎘含量為0.07mg/kg，食品中污染物質及毒素衛生標準規定，鎘於其他魚類限量為0.05mg/kg，食藥署已要求業者將2萬2800公斤冷凍魚片銷毀或退運。