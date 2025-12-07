法人估南電Q4 EPS 1.3元 外資看好明年表現

▲ABF大廠南電11月營收達新台幣35.3億元，月減4.6%、年增37.1%，符合市場預期。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] ABF大廠南電11月營收達新台幣35.3億元，月減4.6%、年增37.1%，符合市場預期；法人機構預估第四季營收與第三季持平，毛利率12.5%，稅後純益8.4億元，季增16.3%、年增3.7倍，每股獲利（EPS）1.3元。

法人機構指出，依南電10月、11月營收數據，且12月多為客戶庫存盤點月，月增幅度應屬有限下，預估第4季營收與第3季持平，毛利率12.5%，稅後純益8.4億元，季增16.3%、年增3.7倍，每股獲利（EPS）1.3元。

至於全年營收預估為399.5億元，年增23.7%，毛利率9%，稅後純益15.8億元，年增23倍，EPS為2.45元。

分析師指出，展望南電2026年營運，仍持續給予正向看法，主要是南電可同時受惠BT 漲價與毛利率持續好轉、ABF中低階漲價與高階稼動率持續拉升等題材，且財務數據優化取決於上游原物料緊缺與終端客戶拉貨積極程度，預估2026年營收為514.4 億元，年增28.7%，毛利率17.7%，稅後純益61.3億元，年增2.8倍，EPS進一步成長為9.5元。

此外，產業人士指出，南電持續受惠人工智慧ASIC晶片帶動高階ABF載板需求商機。南電表示，短期動能維持強勢，第四季BT、ABF載板漲價陸續到位，預期將自明年第一季反映在營收上。展望後市，法人看好，南電第四季營收可望維持百億元門檻、並呈季持平；BT、ABF產品線在調價帶動下有望季增個位數；PCB則受淡季影響，可能季減近2成。

此外，由於南電需於交貨後認列營收，第四季確立的漲價效應將延後反映，使明年首季有機會呈現「淡季不淡」，獲利則估落在季持平至小幅成長區間。

外資也看好ABF載板未來表現，隨AI需求昂揚，ABF載板用量與價格展望轉趨正向，BT載板則可望間接受惠於T-glass玻纖布短缺與記憶體需求回升。儘管ABF供過於求情況於2026年下半年仍可能持續（但逐步緩解），然仍可受惠AI相關晶片產能利用率比2025年顯著好轉。

在ABF三雄的投資排序上，若以未來3～6個月為時間基準，外資將南電列為短中期的投資首選，推測合理股價由175元倍增至360元；外資估計，南電明年EPS將較今年大增4倍以上、來到11.83元，2027年獲利動能仍強，EPS上看14.85元。

