法人喊目標價破萬元 信驊今日再寫新天價
[NOWnews今日新聞] 台北股市今（14）日持續向上攻擊，盤中最高一度來到30994.81點新高點，差一點站上31000點關卡，其中股王信驊也再度寫下新天價，盤中最高一度來到8350元。
觀察信驊在去年（2025年）表現方面，去年12月合併營收達新台幣8.72億元，創下單月歷史新高；累計2025年全年營收更突破90.85億元，年增幅達40.64%。
受惠於AI伺服器與一般伺服器需求雙雙回升，內外資法人持續看好，信驊目標價正式被喊到萬元，目前國內2家大型金控旗下投顧，都上修信驊目標價，分別是元大投顧喊出9500元；凱基投顧則一口氣拉升至10500元，且維持「增持」評級。
本土法人看好信驊在BMC（遠端伺服器控制晶片）的王者地位再升級，預估信驊今年獲利再提升，主要來自最近已切入美系CSP（雲端服務供應商）AI ASIC伺服器供應鏈，同時NVIDIA伺服器推出將為信驊獲利帶來上檔空間，預估今年每股稅後盈餘（EPS）年增55.9%可達157.46元，明年EPS更上看209.98元。
至於美系外資目標價喊至8235元；日系外資則估約8000元。
受到國內外法人看好，信驊今日股價再度走強，以8090元盤上開出後，盤中最高一度來到8350元，上漲逾4%，再度寫下台股新天花板價格。
