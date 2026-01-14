法人喊目標價破萬元 信驊今日再寫新天價

▲台北股市今（14）日持續向上攻擊，盤中最高一度來到30994.81點新高點，差一點站上31000點關卡，其中股王信驊也再度寫下新天價，盤中最高一度來到8350元。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（14）日持續向上攻擊，盤中最高一度來到30994.81點新高點，差一點站上31000點關卡，其中股王信驊也再度寫下新天價，盤中最高一度來到8350元。

觀察信驊在去年（2025年）表現方面，去年12月合併營收達新台幣8.72億元，創下單月歷史新高；累計2025年全年營收更突破90.85億元，年增幅達40.64%。

受惠於AI伺服器與一般伺服器需求雙雙回升，內外資法人持續看好，信驊目標價正式被喊到萬元，目前國內2家大型金控旗下投顧，都上修信驊目標價，分別是元大投顧喊出9500元；凱基投顧則一口氣拉升至10500元，且維持「增持」評級。

廣告 廣告

本土法人看好信驊在BMC（遠端伺服器控制晶片）的王者地位再升級，預估信驊今年獲利再提升，主要來自最近已切入美系CSP（雲端服務供應商）AI ASIC伺服器供應鏈，同時NVIDIA伺服器推出將為信驊獲利帶來上檔空間，預估今年每股稅後盈餘（EPS）年增55.9%可達157.46元，明年EPS更上看209.98元。

至於美系外資目標價喊至8235元；日系外資則估約8000元。

受到國內外法人看好，信驊今日股價再度走強，以8090元盤上開出後，盤中最高一度來到8350元，上漲逾4%，再度寫下台股新天花板價格。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

旺年會行情提前開跑、搶搭搶搭太空商機 金寶連續拉出3根漲停

美國財報季開跑、美股週二多數走低 台股開盤上漲35點

大立光買回自家股票160張、平均每股2460.12元 總金額為3.93億元