法人看好美股2026還有戲 搭配黃金避險抗「黑天鵝」！
美股、黃金是今年市場的多頭雙焦點，展望2026年，法人依舊認為將是投資組合不可或缺的要角，如果搭配台股，鐵三角的資產配置，可以帶來更好的績效。
元大投信與標普道瓊指數公司今天舉辦美股X黃金雙焦點投資展望會，與會的標普道瓊指數公司董事兼亞太區指數投資策略主管Sue Lee（上圖左二，記者李錦奇攝影）指出，全球央行創紀錄購買黃金，成為黃金最大買家，持續推升金價，加上黃金也應用在科技業，以及與其他資產低相關性，適合放入投資組合，當黑天鵝來臨時，黃金也可提供下檔保護，以上種種，都是看好黃金的原因。
Sue Lee指出，30年期來看，黃金的表示，跟美股、台股表現不相上下，建議應該放入核心投資組合，長期投資。
至於美股S&P 500，Sue Lee指出，統計歷年歷史報酬表現，平均達9.1％，但中間難免會有大幅震盪，因此建議長期投資，可避免震盪期間被洗出場。
元大投信也指出，央行投資常態化，各國央行增持黃金，預估或將持續3～5年，有利黃金長期走升。此外，黃金面對風險事件的避險功能佳，經濟成長疲弱，持有黃金可求保值。
想要投資黃金，除了買實體金條、黃金存摺，也可買黃金ETF、相關權證，或是黃金期貨/選擇權，甚至是黃金差價合約，不過，要留意匯率風險與稅負成本，以黃金存摺或櫃買黃金現貨交易平台、實體黃金來說，受到匯率的影響都是100％，也要交綜所稅。另外，只能做多，不能做空。
相對地，黃金期貨ETF，免課證所稅，也可降低匯率風險，因為是部分資金當作美元保證金，因此受到美元貶值影響幅度較小，約僅10-20%匯率風險。
目前掛牌上市的貴金屬ETF，包括期元大S&P黃金(0635U)、期元大S&P黃金正2(00708L)、期元大S&P黃金反1(00674R)、期元大道瓊白銀(00738U)。
元大投信指出，S&P500企業的EPS預估仍會成長，加上聯準會保持謹慎寬鬆，以及貿易局勢穩定，將支持S&P500指數表現，預期川普政策有利股市，加上美國消費動能保持強勁，S&P500指數可望在2026年續創新高。
國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，統計1990年到2018年美國共發生5次政府關門，觀察標普500指數在政府重新開門後1年報酬表現，除2013年時市場擔憂量化緊縮（QE taper），導致借貸成本提高，當年股市漲幅僅11.11%，其餘4次在降息循環週期的前後，漲幅落在24.00%~27.77%，明顯高於2013年表現。
由此推論，在本次美國政府重啟後，股市有望出現反彈，建議投資人近期可以分批買進方式長期布局。
范姜佩瑩補充，近期科技股引發估值過高疑慮，其實隨著降息循環持續，企業的資金成本逐步下降，為新創科技企業增加資本成長的機會。雲端服務供應商（CSP）近期持續加大資本支出金額，從財報也可發現企業獲利表現有所增加，隨AI應用持續擴展，市場需求量將迎接高速成長期，從長期來看科技依舊是市場主旋律。
國泰美國多重收益平衡基金投資組合中，納入近4成5的股票及ETF，其中以科技類股持重最多，包括本周即將公布最新財報的輝達、以及Alphabet、Microsoft以及Amazon等CSP業者，由專業經理人為投資人隨時因應市場情勢變化調整投資組合。
范姜佩瑩也提到，先前由於政府停擺導致10月關鍵經濟數據未能公布，使聯準會面對通膨及實際就業情況失去判斷基準。勞動市場與通膨走勢不明，迫使官員轉向保守觀望。根據近期民間數據指出，美國裁員數出現增加趨勢，反映勞動市場趨於悲觀，失業率上升風險仍存。但若後續公告的9月非農就業指數與CPI表現疲弱，市場降息預期有望再度升溫，並可能推動美債殖利率反轉下行。
范姜佩瑩建議投資人可趁近期殖利率反彈時，適度增加債券部位。國泰美國多重收益平衡基金持有超過5成以上債券部位，並以投資等級債為主，有望強化投組風險分散效果，提升整體耐震性，適合投資人在市場不確定性偏高期間，作為資產配置的一環。
滙豐超核心優化多重資產基金經理人楊博翔指出，今年美股投資關鍵不在買「全市場」，而在於能否精準掌握領先產業與具備結構性成長動能的優質企業。面對集中化趨勢，透過師法股神巴菲特「精選持股」策略正是放大未來投資勝率的關鍵因素。加上透過分散資產配置，不僅能以股票參與 AI科技、基建等強勢主題，也能透過低波動債券提供穩定收益機會與抗震特性。
因此除了AI科技題材，滙豐超核心優化多重資產基金特別看好擁有可靠現金流和較高股息收益率的基礎建設類股。主因於受惠AI資料中心建置需求及川普大而美法案投資加速抵減新稅制，已讓美國成為建設最多、最快的全球數據中心。
根據國際能源署（IEA）資料統計，自疫情後，數據中心用電占美全國總電量的比例急遽上升，遠超歐洲、中國與亞太其他地區。預測到 2030年，AI數據中心將達全美電力需求的 10%，都將使電廠業者持續對發電廠與電網基礎設施進行大量投資。這亦將有助於美國電廠未來的獲利成長，進一步推升相關類股表現。
以滙豐超核心優化多重資產基金為例，投資組合股票部位以雙元股票主題達到互補平衡，科技與基建分別具有成長與價值的風格差異；債券部位則聚焦短天期投資等級債券，其低波動之特性有效降低投資組合整體風險，期能為投資人全面補捉成長趨勢題材，同時兼具收息優勢及控制波動風險。
MFS全盛表示，自2020年以來的經濟運作方式已出現顯著和結構性的轉變，全球政治與經濟的關係正在重組，在關鍵轉折的新總經框架下，主動管理更形重要，亦需轉換投資新思維，當前須謹慎管理美國股市部位、並放眼歐洲和新興市場債券的投資契機，以全球股債多元資產配置為優選。
MFS全盛資產配置分析師Jonathan Hubbard指出，現階段將是迎接全新總經框架，並妥善規劃投資組合的好時機。在股市投組方面，企業定價能力、政府減稅措施與穩健消費需求等三大利多加持，雖可望為美股提供支撐，但相較於漲多的大型股，美國小型股的估值仍處於歷史低點，在美國聯準會(Fed)降息與股市上漲動能向外擴張的效應下，應有助於未來美國小型股的表現。
除了美國小型股有表現機會，其他國家的股市(以MSCI歐澳遠東指數為例)，由於估值低廉、股利率較高、投資人期待回報較低，所以從整體基本面評估，相對於美股亦更具有投資吸引力。此外，從股票風險溢酬的角度來看，其他國家亦具備更高的股票風險溢酬吸引力，像是日本、歐洲、英國和加拿大等股市，因此美股的表現可能不再一枝獨秀。
在固定收益市場方面，MFS全盛表示，目前債券信用利差(以彭博美國綜合公司債指數為例)，並未反映任何市場壓力，而債券殖利率仍擁有龐大的緩衝空間。觀察全球固定收益市場的當前殖利率水準，仍然提供相對具有吸引力的投資機會，預期Fed重啟降息循環料將進一步支持固定收益資產的表現。
富蘭克林證券投顧指出，今年聯合國氣候峰會(COP30)因為美中印三大排碳大國的領袖缺席，市場關注程度不如過往，但全球氣候變遷對經濟、人類福祉及社會安全的影響並未因此消失。
富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普2.0上任後，縮減多項乾淨能源及氣候補貼政策，一度引發乾淨能源相關股票走勢震盪，但隨著美國七月初通過的「大而美法案」(OBBA) 法案避免了最糟情境，並提供穩定可控的政策環境，反倒激勵乾淨能源股票上演利空出盡行情。
根據彭博資訊統計，史坦普乾淨能源指數七月以來上漲34.19%、領先史坦普500指數+8.01%及那斯達克指數上漲11.73%表現，累計今年以來史坦普乾淨能源指數漲幅達53.12%、遙遙領先史坦普500指數14.70%及那斯達克指數+18.27%。
富蘭克林證券投顧認為，著眼全球景氣放緩但仍具備韌性，聯準會重啟降息、12月起將停止縮表，寬鬆的資金環境有利氣候變遷這種投資期間較長且資金投入較高的項目，再加上AI發展需要龐大的電力支持、低碳排電力不可或缺，將嘉惠全球氣候變遷股票型基金投資前景。建議已進場投資人耐心續抱，空手者可採分批加碼及大額定期定額策略，掌握淨零轉型商機。
新光美國電力基建(009805)經理人劉恆誌表示，今年來全球AI基建不斷擴建，AI數據中心用電暴增，電力成為未來全球「新石油」，尤其是美國，在全球數據中心容量上，美國以約44%的占比居於世界領先，但「有效備用電力容量」偏低，電網與電源結構難以及時匹配，造成美國現階段電力基建產業供不應求，急需透過政府及政策鬆綁，在電價與電力供應超前部署，打造美國新「電力+算力」兩條戰略齊頭並進，加速AI相關投資落地。
劉恆誌預估，電力設備與電網投資，將成為最直接受惠者，由於發電與輸配電設施，從規劃到落地一般需要2至3年，預料2026、2027兩年的電力設備與電網資本支出，將提前反應2028年以後的市場需求預期作調整，表示未來幾年美國電網資本支出年均複合成長率將一口氣大躍升，相關投資規模都有放大成長空間，以支撐美國輸電網絡強韌化與設備升級。
其他人也在看
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 8 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 5 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 1 天前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
台股盤前／輝達財報將登場惹恐慌！台指夜盤重跌306點 台股開盤恐不妙
聯準會降息前景再度變得不明朗，加上「全世界都在等」的輝達財報將於本週登場，市場情緒瞬間緊繃。美股週一（17）日盤中劇烈震盪，道瓊指數終場重挫逾550點、費半更慘跌1.55%，投資人明顯在財報前大幅減碼避險。受此影響，台指期夜盤同步跟殺，大跌306點，台積電期貨也下跌15元，顯示今(18)日台股開盤恐怕凶多吉少。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電人事震撼彈! 最年輕副總"棄3800萬配股"跳槽輝達
財經中心／陳孟暄 陳威余 台北報導護國神山台積電，引領全球晶圓代工技術，近期二度傳出人事震撼彈，引發熱議，10月底傳出，以15.43億身價退休的75歲台積電資深副總羅唯仁，可能轉戰英特爾，掌管研發大計，如今有台積電最年輕副總李文如，原本是採購副總，甚至放棄高達3800萬的員工配股，現在確定18號將前往輝達報到，。台積電董事長暨總裁 魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊」。台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金，每人發2萬5，而且全球員工都拿的到，甚至高階主管還有股票選擇權，只不過最近，有人放棄33張台積電股票全力，要跳槽了，這是台積電最年輕副總李文如，曾經和張淑芬一起做公益。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)李文如曾擔任高通、蘋果、Google等大廠高階採購主管，2022年被挖角進台積電，由於能力相當好，短短2年就升任副總經理，被譽為台積電最年輕副總，但擔任副總不到1年，就決定離開，隔天台積電公告，收回一名員工，33張限制員工新股，以當時股價1155元計算，市值超過3800萬元，讓她放棄如此優渥福利，現在確定18號將前往輝達報到。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣：「輝達本身是台積電的客戶，在採購的方面的話，也許會幫助輝達跟台積電，之間合作的一個加深的可能性，從張忠謀的時代到現在，都沒有看過台積電有輕易有任何裁員的動作，很多的企業其實也開不出，更優渥的條件，所以說，其實台積電是一個非常不容易被挖角的企業」。先前75歲退休的副總羅唯仁傳出被英特爾挖角，現在負責採購的李文如也將轉戰輝答台灣銷售業務，專家分析，輝達和台積電並不是競爭對手，日前黃仁勳才專程來台參加台積電運動會，這次挖角高階主管，或許是雙方未來合作更緊密的訊號。原文出處：台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達 更多民視新聞報導曝成功祕訣"離不開母親" 黃仁勳:她不會英文 卻能教我英文台積電配息6元這天領 分析師：「這年」有望配10元！台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視財經網影音 ・ 1 天前
《金融》誰能存2.5億？93歲清潔工做到了！達人教戰
【時報-台北電】上班族有可能存到2.5億嗎？美國93歲清潔工就做到了！他從小貧困，工作到76歲，長抱95檔大型、配息股逾60年，依然節儉度日，過世後留下2.5億，並捐出2億做公益，他完成了一場「人生只能活一次」的複利奇蹟，最近推出新書《有錢到老後》作家嫺人表示，如果每月投入1.4萬，年報酬率8%，60年後就能滾出2.5億，但這樣的人生有誰想要？ 嫺人在臉書「嫺人的好日子」表示，我們一定覺得這輩子不可能存到800萬美元(約2.5億台幣)？但說真的，我們也沒他那麼省，看完他的故事，很大機率也不會羨慕他，或是覺得誰會活那麼久？ 1921年美國出生的雷諾．里德(Ronald Read)出身貧寒，靠自己完成高中學業。二戰後回到家鄉，成為佛蒙特州加油站員工，工作25年後，又在百貨公司當清潔工，一直到76歲才退休。 看到76歲退休還是清潔工，多數人就沒興趣了吧？而且他還過得很簡樸，開舊卡車、穿舊衣、早餐是咖啡配甜甜圈；進城會多走幾條街，只為省下1美元的停車費。 但這樣的他，在2014年93歲去世時，卻留下800萬美元(約2.5億台幣)的資產，其中600萬美元(約2億台幣)捐給當地醫院和圖書館。 他不時報資訊 ・ 1 天前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 1 天前
熱門股／記憶體二哥跌倒 華邦電新報告曝
華邦電 （2344）日前舉行法說會，指出存貨跌價損失巨額回沖，3Q25 毛利率升至46.7%。華邦電 3Q25 合併營收 217.71 億元，Q0Q+3.6% ．YoY+2.1%，數字大致符合富邦預期。依部門分，DRAM 業務營收占比 30.4%•Q0Q+18%；Flash 業務占比34.5%•Q0Q+4%）；Logic 營收占比 33.2%．Q0Q-7%。毛利率方面，本季平均46.7%，新唐 35.7%；記憶體約50.8%，較前季提升 38.8ppt，主要受惠存貨跌價回沖 43.18億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
懼高下車了？這「記憶體封測大廠」股價5天飆破40%...國家隊脫手提款2.9億 它月營收年增52%也被丟
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股近5日上市賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前