法人給出目標價330元 AI伺服器股全都在漲就廣達跌 外資爆砍1.4萬張

今日廣達下跌1.83%。

台股今日終結多日下跌，終於迎來小反彈，權值股、AI概念股都開紅，不過廣達（2382）卻是AI伺服器股中唯一臉綠，下跌1.82%，股價來到268元。

台股迎來小反彈，台積電在1440、1445元間徘徊穩住加權指數，幾隻權值股也都重新站起來，緯創、緯穎、鴻海都上漲，不過近一個月一度站上301.5元的廣達卻獨跌，事實上，廣達在16日遭到外資大砍股票，賣超高達1.45萬張。

廣達先前在法說會上表示，AI伺服器訂單動能已經能看到2027年，2026年還能先迎來產能翻倍成長，顯示客戶需求非常強勁。

廣告 廣告

同時，根據外資法人最近公布的報告指出，科技硬體產業中最看好的其中一間公司就是廣達，目標價維持在330元。



回到原文

更多鏡報報導

TPU太旺！Google扶植聯發科抗衡博通 專家這麼說

台積電告別蘋果時代 陳慧明：AI相關產能需求、平均售價全面超車

台股止跌迎小反彈上漲200點 台積電站回1445元 資金湧入金融、營建股