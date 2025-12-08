法人買盤大移動！熱錢狂點火「十檔名單」一次看
[Newtalk新聞] 市場資金持續回流、年底作帳行情逐漸升溫之際，盤面強勢族群輪動加速，不論是AI伺服器、記憶體、PCB、玻纖材料還是邊緣運算概念，皆成為法人積極布局的主流方向。
以下是分析師張貽程解析本周市場聚焦熱門個股名單：
2344 華邦電：客製化記憶體出貨量攀升，Q4營收可顯著成長，投信連續買進。
1802 台玻：玻纖布快速成長，成功開發高階 Low DK 玻璃纖維，買盤交易熱絡。
3167 大量：PCB 與半導體設備出貨量攀升，訂單能見度高，股價維持創高態勢。
3135 兆遠：專攻 DRAM 產品開發與銷售，積極佈局邊緣運算，股價創波段新高。
8043 蜜望實：聚焦被動元件代理，受惠伺服器電源需求升，處置後行情可期。
2383 台光電：AI 伺服器採用高階 M9 CCL，成為獨供角色，股價看回不回。
3231 緯創：伺服器 ODM 代工高度成長，資料中心技術要求提升，大戶持股集中。
2421 建準：ABF 載板明年將採新價格，BT載板第四季已調漲，股價創波段高點。
3017 奇鋐：散熱產品與風扇需求增，領先地位鞏固其市場份額，市場資金熱絡。
3443 創意：打入Google 與特斯拉供應鏈，明年營運迎接爆發，投信連續加碼。
