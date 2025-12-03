法人首例！台積洩密案 東京威力遭依「國安法」起訴

台北市 / 綜合報導

台積電內鬼案持續擴大，繼三名涉案工程師遭起訴後，高檢署近日再針對陳姓工程師跳槽的「東京威力科創」公司，依違反國安法及營業秘密等罪起訴，並求處1億2千萬罰金，而這也是我國對法人祭出國安法的首例起訴案件，日本東京威力回應外媒表示，被指控的是台灣子公司，總公司還在確認台灣公告的內容，並強調公司並沒有被指控使用台積電機密技術。

記者VS.涉案工程師說：「有收錢嗎？為什麼要洩露台積電機密？」曾是社會菁英的三名工程師，如今身穿囚服，看來有些不勝唏噓，台積電內鬼案三人遭起訴後，高檢署再分案調查東京威力公司，並追加起訴。

身為台積電優良供應商的日本東京威力公司，因前員工陳姓工程師竊取台積電機密，被認為違反營業秘密，及國安法等「法人刑責」。陳姓工程師從台積電，跳槽到東京威力後，多次請求前同事吳姓戈姓工程師，翻拍二奈米機密技術，經檢方調查，認為東京威力依法對陳姓工程師有監督責任，並公司欠缺具體防範管理措施事證，被依國安法等罪起訴，建請求處罰金1億2千萬元，這也是國安法起訴法人的我國首例。

非本案律師李育昇說：「東京威力公司在聘用工程師的時候，並沒有實施具體的防範管理措施，來避免工程師的違法行為發生，因此依據國安法也有法人的刑事責任。」

不過東京威力得知，遭我國國安法制裁，外媒指出，東京威力科創正在確認台灣公告的內容，並補充說明被起訴的對象，是台灣子公司，也並未遭指控使用台積電專有技術及機密。台積電內鬼案觸及「國安等級」危機，檢調祭出重罰，要喝止未來案件發生。

