法人首例！台積電洩密案 東京威力遭依「國安法」等起訴

台積電內鬼案持續擴大，繼3名涉案工程師遭到起訴後，高檢署最近又針對涉案工程師跳槽的「東京威力科創」公司，依違反國安法及營業秘密等罪起訴，並求處1億2千萬罰金，這不但是我國對法人祭出國安法的首例起訴案件，彭博社更點名，從三方面來看台灣正在展現晶片霸主的主導地位，尤其是台積電提告前副總羅唯仁洩密的案件，更是精彩到值得拍成影集。

記者VS.涉案工程師說：「台積電內鬼案起訴三名涉案人之後，高檢署繼續分案調查東京威力公司，並追加起訴。」東京威力社長說：「去年半導體成長，身為台積電優良供應商的日本東京威力公司，因為前員工陳姓工程師竊取台積電機密被認為違反營業秘密及國安法等『法人刑責』。」

檢方認為東京威力依法對陳姓工程師有監督責任，又欠缺防範管理措施的具體事證，因此依國安法等罪起訴建請求處罰金1億2千萬元，這也是我國依國安法起訴法人的首例。

非本案律師李育昇說：「東京威力公司在聘用工程師的時候，並沒有實施具體的防範管理措施，來避免工程師的違法行為發生，因此依據國安法也有法人的刑事責任。」

台積電內鬼案演變至觸及「國安等級」危機，彭博社更點名，現在的台灣正在逐步展現晶片霸主地位，所累積的經濟實力，今年9月台灣首次把晶片當成武器，反制南非對台的種種不友善舉動，威脅要切斷對南非的晶片供應，讓南非政府低頭主動請求和台灣協商。

11月28日，華爾街日報頭版更大篇幅報導，台積電對跳槽到英特爾的前資深副總羅唯仁提告認為他極有可能帶走商業機密與敏感技術資料，檢方並調查他是否觸犯《國安法》，關於先進技術外洩的條款，凸顯台灣保護核心技術的決心。

而英特爾執行長陳立武為羅唯仁「背書」，強調外界不需要擔心，英特爾會接觸到任何台積電機密，不過彭博社指出羅唯仁打破了世界兩大晶片製造商之間的微妙平衡，這起晶片洩密案，精采程度值得拍成一部NETFLIX影集，不過他的反應，或許最能反映現實。

黃仁勳說：「一向力挺台積電的輝達執行長黃仁勳，強調台積電的競爭力，絕對不會因為一位高層流動而動搖，他完全相信台積電會持續蓬勃發展。」專家說：「在外媒眼中，認為台灣將供應先進晶片的主導地位，視為抵禦中國侵略的盾牌，如今更嘗試把晶片武器化，展現出過去罕見的強勢作為。」

