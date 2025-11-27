法人：台股高檔震盪 短線聚焦美國降息動態

（中央社記者曾仁凱台北27日電）台股本週連3日反彈，已成功收復上週失土。隨美國聯準會（Fed）12月降息機率升溫，激勵26日美股4大指數同步收紅，法人看台股短期高檔震盪，但在企業獲利成長支持下，長多格局不變，短線聚焦美國降息動態。

近日多名美國聯準會官員釋出偏向寬鬆的訊號，加上9月零售銷售數據表現疲弱，市場對於聯準會12月降息的預期再度升溫。美國感恩節假期前夕，美股主要指數26日同步收紅。道瓊工業指數終場上漲314.67點或0.67%，收在47427.12點。標普500指數上揚46.73點或0.69%，收6812.61點。

廣告 廣告

以科技股為主的那斯達克指數揚升189.10點或0.82%，收在23214.69點。費城半導體指數勁揚185.28點或2.76%，收6899.46點。

個股方面，AI晶片股反彈，輝達（NVIDIA）上漲2.44美元或1.37%，收在180.26美元；超微（AMD）漲8.11美元或3.93%，收214.24美元；台積電ADR漲5.28美元或1.85%，收289.96美元。

國泰投信基金經理人蘇鼎宇分析美國聯準會降息的重要性，他指出，現在國家及企業間的AI軍備競賽打得如火如荼，大型雲端服務供應商（CSP）如微軟、亞馬遜、Google及Meta不斷上調資本支出，法人統計11家CSP業者今年資本支出高達4689億美元，明年更上看6000億美元，這些企業勢必仰賴大量借款，聯準會降息意味資金成本降低，對AI基礎建設是一大利多。

蘇鼎宇指出，近期科技股因評價位居高檔，引起市場討論，加上先前美國政府關門，導致數據延遲公布，影響聯準會利率決策，多空訊息反覆，市場情緒擺盪，波動幅度擴大，不過在企業獲利持續成長下，看好AI產業長期趨勢仍具吸引力。（編輯：林家嫻）1141127