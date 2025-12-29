法傳奇女星碧姬芭杜逝世！「性感小貓」齊名瑪麗蓮夢露 急退投身動保

法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）28日驚傳逝世，享耆壽91歲。她是1950到1960年代的性感象徵，也是性解放代表人物，後來急流勇退、投身動保，過世的消息一出，法國湧現致意人潮、政界紛紛發文哀悼，歐洲各大媒體法國、德國、義大利也都在第一時間報導。

當年的性感象徵 碧姬芭杜與瑪麗蓮夢露齊名

法國「碧姬芭杜基金會」28日發表聲明，證實傳奇影星碧姬芭杜已經過世，享耆壽91歲，但沒有透露辭世的時間與地點，消息一出震撼各界。

碧姬芭杜在1956年憑藉電影《上帝創造女人》一夕走紅國際，是1950到1960年代性解放代表人物之一，被封為「性感小貓」，常被與美國一代性感女星瑪麗蓮夢露相提並論，音樂方面也有造詣，錄製60多首歌曲，卻在1973年事業如日中天時急流引退，投身動物保護。

碧姬芭杜曾被封為「性感小貓」。圖／美聯社、路透社、CNN

「性感小貓」碧姬芭杜逝世 馬克宏發文紀念

法國民眾讚，碧姬芭杜為動物做的一切、為女性做的一切、代表的一切、她的坦率都不復存在了。

粉絲獻花追憶碧姬芭杜。圖／美聯社、路透社、CNN

法國多個城市出現民眾獻花致意，有人泣不成聲、有人特地從瑞士趕來，影壇跟動保界哀痛，法國總統馬克宏以及左右派政界大咖也發文紀念。一代傳奇巨星殞落，留給世人無限追思。





國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

