法入影像 慈濟@彰化幕後功臣

慈濟@彰化的臉書更新速度快，數位編輯之一的楊國華，患有小兒麻痺，雙腳行動不便，即使如此，他用心拍攝，在真善美耕耘多年，歲末入經藏，每場大型彩排 他都參與，拍完後回家趕著處理照片，上傳到臉書，不浪費生命每一秒鐘。

患有小兒麻痺右腳萎縮，62歲的楊國華拄著拐杖緩步行走，胸前掛著相機，拍攝時以柺杖支撐雙手取鏡，努力找方法克服身體上的不便。

慈濟志工 楊國華：「那麼遠 要走到那裡，真的已經來不及了，所以後來又更新設備，(鏡頭)更新到可以拉400mm的。」

在真善美領域耕耘多年，即使拍攝時遇到挫折，他不灰心，團隊都是幫手。

慈濟志工 楊國華：「(有次)要上二樓，沒有辦法爬上去，一個小小的高度，別人看起來也許很容易跨過去，但對我來說是一個障礙，遇到彎路要轉個彎 請求支援 。」

心念堅定，積極付出，除了拍攝楊國華也承擔慈濟彰化臉書的數位編輯，跟團隊分工合作管理。

慈濟志工 簡淑絲：「活動後 只要說 ，有照片有文稿 就是傳給他，他會馬上即時地 去把它完成，然後上傳到彰化的臉書上。」

資訊方面是強項，管理臉書後端，楊國華關注點閱率，隨時調整方向訊息。

慈濟志工 楊國華：「點閱率很高的，屬於那個合適的話題，大為師兄就說，那我們後續就繼續加強，這方面的採訪。」

他也推播帶動點閱率，心心念念想做到最好，像是二十四小時不打烊，睡覺到一半還會起來做事。

慈濟志工 楊國華：「自己就想到拍的東西，還是什麼的 忽然想到，哪些東西需要調整，還是忽然想到那些文字。」

幾乎時刻關注臉書動態，轉介資訊提供服務，楊國華在付出中找到自我價值，被需要的感覺讓他越來越有自信。

