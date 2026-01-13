法內有情！ 彰化分署深入林間工寮關懷罰鍰滯欠8旬病翁

分署長郭景銘（右）帶隊前往慰問。（翻攝畫面）

彰化分署的公務執行不再只是冰冷的數字追討！行政執行署彰化分署一名承辦人員近日執行公務時，發現一件監理站罰鍰滯欠案件的義務人，是一名孤身住在工寮82歲罹癌老人。分署在法令範圍內解決其問題，分署長郭景銘更帶隊前往慰問，讓其歲末寒冬，感受執法人員的溫暖。

這名葉姓老人獨自借住在友人向林業署承租的林班工寮內，孑然一身。經深入了解後更發現，老人罹癌接受治療，光是搭車前往醫院就是一筆不小的開銷，雖有友人與長照資源介入，仍難敵經濟上的窘迫，現僅靠微薄的津貼給付支撐，處境令人擔憂。

行政執行署彰化分署愛心社溫暖社會弱勢者。（翻攝畫面）

根據分署資料，葉姓老人積欠多年機車燃料費5000餘元，經查該機車早已損壞已久，老人不知須申請報廢，以致積欠應繳納費未繳後，主管機關持續開罰。執行人員深感義務人處境艱困，主動發起關懷行動，除了在法令許可範圍內協助義務人，代為處理申請機車停牌，也秉持照顧弱勢的精神，轉介社會福利機構前往關懷。

日前，分署長郭景銘更親自帶著同仁前往葉姓老人居住的林間工寮探視，快到工寮的路狹小崎嶇，公務車不方便進入，分署同仁一同步行前往，郭分署長走到工寮後，不僅親手遞上慰問紅包，更細心叮囑老先生務必保重身體，鼓勵他以寬心樂觀的態度面對人生難關。

彰化分署表示，這份紅包主要來自於分署同仁自發成立的愛心社，參與的成員秉持著服務社會的初心，每月自發性捐助新臺幣 100 元的社費，匯集成一筆穩定的愛心基金。當同仁在第一線執行案件時，若遇到如本案中亟需生活物資或陷入緊急經濟困境的弱勢義務人，愛心社便會動用這筆經費，購買生活所需物資或提供慰問金捐贈予義務人及其家屬。

彰化分署期盼能藉此微薄心意，在寒冷的歲末年終，為老人對抗病痛的生活中，注入一絲如暖陽般的溫暖力量。

