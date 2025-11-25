法制局建議放寬禁婚限制 醫：近親通婚須有配套措施

台北市 / 綜合報導

法制局一份研析報告中，建議將旁系血親禁婚範圍，從現行的「六親等」適度限縮到「四親等」，而四親等有包括像是「堂表兄弟姊妹」。但這樣的建議引發醫界反對，擔心後代畸形兒問題，基因醫師也認為，近親通婚一定要有相關配套措施。

牽手步入婚姻殿堂共組家庭，規劃人生下一個階段，不過身邊另一半是誰，法律上可是有限制，現行民法是規定，像是直系血親姻親，以及旁系血親「六親等」內不得結婚，不過近期立法院法制局在一份研析報告中，建議將旁系血親禁婚範圍，從六親等適度限縮到四親等以內，而四親等有包括像是堂表兄弟姊妹，這也在醫界引發討論。

遺傳優生學科醫師張家銘說：「下一代產生先天異常的機會，機率大概是4%到6%，相對於一般人的話一般人大概2%到3%，大概就是兩倍的意思，像這種近親通婚的話一定要有配套措施。」

醫院生殖醫學中心院長李茂盛說：「表兄妹結婚最後我們在生產的時候，發現到有很多畸形兒會出現，這對台灣社會來講是不好的，而且也會浪費很多的健保的費用，立法是要長遠的而且要周全不能變來變去。」

有醫師指出這對解決少子化，並沒有幫助提出反對意見，而朝野立委這麼看，立委(民)吳思瑤說：「修法不要為了個案的解套而草率的為之，對於民法的修訂如果涉及婚姻涉及親屬之間，我認為都是要擴大社會的共識。」

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥說：「這是值得討論的，六等親之類的這議題我們目前還沒有開始討論，不過我們尊重法制局的建議。」

鄰近國家像中國日本，禁婚限制在三 親等 內，南韓相對嚴格限制八 親等 內，而德國則在二 親等 內，法規各有不同，但想推動修法絕非小事，還需要相關配套及更多的討論，才能得出共識。

