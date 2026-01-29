法創業家發起「戒手機」活動 刪除手機版社群媒體一個月

法國民眾妮莎說，「老實說，我沒有睡著的時候都在看手機。」

手機已經是現在許多人的基本配備，許多人更是一抓到空檔就盯著手機不放，長久下來，卻容易導致注意力渙散，還會影響身心健康。

法國一位創業家指出，法國民眾平均每個月都會花上超過54個小時來看手機。因此他在法國、英國、西班牙、美國聯合發起了「關機2月」挑戰，邀請大家在今年2月，刪除手機上的社群媒體一個月，找回現實生活。

活動發起人、創業家伊達戈指出，「關機2月並不是懲罰或犧牲，一開始可能比較困難，但這是要表彰螢幕外的生活，以及失而復得的時間，透過這個活動，我們想讓大家重新掌控自己的注意力和時間。」

活動發起人指出，參加挑戰不表示整個月都不能上線，如果有聯絡需求，還是可以使用電腦版。他表示，只要透過戒除滑手機的習慣，重新投入現實中的活動，無論是散步、下廚，甚至只是好好睡覺，就能大幅改善生活品質。

抬眼協會會長蘇優說，「不需要捨棄所有數位內容，但事實是，98%看螢幕的時間都是我們難以掌控的娛樂，而且有高度成癮性。」

而不只民間團體，各國政府都開始注意到，心智還在發育的青少年，面對社群媒體的危險內容，特別容易受到傷害。法國本週才在下議院通過法案，預計將禁止15歲以下的青少年使用社群媒體。澳洲的類似政策，更是在去（2025）年就已經上路。

社群媒體雖然拉近人與人的距離，但短暫強烈的刺激，卻讓人身心疲憊而且難以自拔。「關機2月」挑戰的用意，正是提醒大家，現實生活中還有很多美好的人事物，值得你把視線從手機移開、好好的看一看。

