法務部不贊成用「鞭刑」打詐 洪孟楷：以暴制暴若有效應探討 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

我國詐騙案件居高不下，「是否採行新加坡式鞭刑」近日引發社會熱議。法務部今（19）日於立法院司法及法制委員會專題報告中，詳細剖析新加坡 2025 年修法內容與鞭刑適用對象，並指出台灣若引入鞭刑，將面臨憲政、人權與國際公約高度爭議，現階段並無採行可能。不過，國民黨立委洪孟楷則認為，以暴制暴若能有效遏阻詐騙，就應深入研究，強調司法應替被害者發聲，而非一味維護加害者。

立法院司法及法制委員會今日就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」進行專題報告。

法務部指出，新加坡沿用鞭刑源自該國的殖民歷史，至今仍在國會內部引起爭論，部分議員質疑其遏阻效果。若台灣仿效，會面臨多項重大法律問題，包括可能違反《憲法》第8條保障的人身自由，恐怕也不符合《公民與政治權利國際公約》及《禁止酷刑公約》。

此外，法務部補充，國內對鞭刑態度分歧激烈，至今仍無社會共識。相較之下，政府現階段的反詐策略聚焦在提高刑度、加強查扣犯罪所得與提升返還比例等方向，而非回頭採用鞭刑。

法務部強調，行政院已於11月13日通過《詐欺犯罪危害防制條例》修法，內容包含將重大詐欺的刑責大幅提高、以金額階梯化強化處罰、要求自首或自白者必須在6個月內全額賠償方可獲得減刑、增訂「禁奢條款」避免犯罪者未賠償前依然享受奢靡生活等。

針對法務部的結論，洪孟楷則表示，以暴制暴如果有效，就應該有更深入地研究，況且入法的公權力能說是暴力嗎？台灣已經被詐騙困擾了多久？我們的司法應該要為被害者發聲，而不是一味的維護加害者。

