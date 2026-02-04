法務部丙午馬年揮毫迎春 「馬上脫單」春聯成亮點

法務部長鄭銘謙於活動中揮毫寫下和氣致祥。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／台北報導〕法務部今日在1樓大廳舉辦「丙午馬年揮毫迎春」活動，邀請多位書畫名家在現場揮毫，還接受同仁客製化書寫專屬於自己的春聯。其中，有女性同仁想要在馬年脫單，便請名家撰寫「馬上脫單」春聯，吸引不少同為單身女性同仁紛紛表示也要+1索取，成為活動亮點。

法務部表示，向來非常重視藝文推廣與文化傳承，長年邀請藝術家及藝文團體在藝文走廊舉辦展覽，今年特別邀請活水書會會長彭世宜、一德書會會長蔡玉霞等多位書法名家以及參事汪南均等人，舉辦新春揮毫活動，讓同仁感受到新年的氣息。

活動一開始就吸引許多同仁排隊索取，除了常見的「招財進寶」、「馬上有錢」與吉祥話之外，還有單身的女性朋友訂製「馬上脫單」，甚至寫成對聯，橫批更是「聘金拿來」，讓大家會心一笑，紛紛喊+1。部長鄭銘謙則揮毫寫下，「和氣致祥」開心的與在場的同仁一起同樂，現場氣氛熱烈，讓參與者都提前感受到了過年的氛圍。

馬上脫單成為活動亮點。(記者吳昇儒攝)

