法務部人事大調動！6位新任檢察長 國台辦點名的「台獨幫兇」陳舒怡中選

台中市 / 綜合報導 台中北區發生隨機攻擊事件，一名50歲林姓嫌犯，和媽媽去一間蒸餃小吃店吃飯，看到隔壁桌的劉姓男子，吃完飯站起來穿外套的時候，以為對方要攻擊他，竟掏出利器，朝劉姓男子攻擊，造成劉姓男子右肩靠近鎖骨的地方受傷，嫌犯刺完劉姓男子後，還想對劉姓男子的朋友繼續攻擊，劉姓男子忍著痛阻止，嫌犯才放棄，拔腿狂奔逃出店外，警方緊追，在他家將他逮捕，依恐嚇公眾罪和傷害罪移送偵辦。50歲的林姓嫌犯，穿著拖鞋拎著黑色包包，被兩名員警帶回派出所，他涉嫌在2/4晚上將近八點多時，在北區漢口路三段這間，賣蒸餃的小吃店裡，拿利器隨機傷害別人。蒸餃店老闆：「沒有爭吵，是兩組不同的客人，我是覺得他(嫌犯)眼神不對啦。」附近店員：「隔壁桌不認識的人被砍，就認識的客人來跟我講說，就是上班要小心。」發生隨機傷人案，附近店家還有民眾，想到就恐慌，警方調查，傷人的林姓嫌犯，當時跟媽媽一起到小吃店吃飯，看到坐他隔壁的41歲劉姓男子站起來，他也站起來，左手拿著利器，面對劉姓男子，伸出手攻擊，造成劉姓男子右肩接近鎖骨的地方被刺傷。 劉姓男子同行友人：「刺完 他後還想攻擊我我跌倒我朋友喝止他才離開。」跟著劉姓男子一起到蒸餃店吃飯的朋友，當場嚇傻，差點就要被嫌犯攻擊，是劉姓男子忍著痛阻止，嫌犯才徒步用跑的逃離店家，警方漏夜調監視器，在今(5)日凌晨2點50分左右，在林姓嫌犯的家中將他逮捕。台中第二警分局立人所長江振堅：「案發前雙方並無明顯口角或衝突，係犯嫌於劉姓男子離席時，突持利器刺。」警方調查，林姓嫌犯有傷害、竊盜前科，犯案當時，是因為劉姓男子吃完飯要站起來穿外套時，嫌犯以為對方要攻擊他，就拿出利器朝劉姓男子攻擊。雙方完全不認識，隨機攻擊傷人把周圍的民眾和店家都嚇壞，林姓嫌犯被警方逮捕後，也依恐嚇公眾罪及傷害罪移送偵辦。 原始連結

華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言