法務部啟動全國應變行動 嚴防無差別攻擊事件擴散

法務部外觀。呂志明攝



通緝犯張文在北捷隨機殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，震驚全國，法務部強調將全力防範類似事件引發的模仿效應，以維護社會秩序與國人安全，同時也已迅速啟動全國應變行動，提出5項具體措施，以維護公共秩序，共建安定和諧的生活環境。

1、迅速偵辦案件 提供受害者即時協助

針對本次案件，台灣台北地方檢察署已成立專案小組，迅速展開調查。檢方第一時間完成被害人及嫌犯的相驗程序，並積極搜索、查扣相關證物，以釐清犯罪動機及事實。同時，法務部督導犯罪被害人保護協會啟動關懷機制，為被害人及其家屬提供法律及心理支持，並協助申請犯罪被害人補償金。

2、成立應變小組 強化跨域聯防

為防範模仿效應擴散，法務部指示台灣高等檢察署成立「督導應變小組」，並要求全國各地檢察署設立「防範恐怖攻擊應變小組」。透過跨機關協調及資訊整合，強化預警、通報及即時處置機制，全力維護公共安全，避免類似事件再度發生。

3、落實維安措施 確保重大活動安全

隨著歲末年終節慶及跨年活動即將到來，法務部要求廉政署指導各級政風主管積極參與重大活動的安全維護工作，包括設施安全檢查及跨單位合作，建立多層次的安全防護網絡，以確保民眾參與活動時的生命財產安全。

4、嚴查恐嚇言行 杜絕模仿效應

為防止恐嚇行為擴散及模仿效應，法務部指示調查局加強網路巡查，對於任何恐嚇攻擊預告即時介入調查。近期已查辦多起案件，包括台灣橋頭及台中地方檢察署偵辦的「Threads」平台攻擊預告案件；台灣新北地方檢察署偵辦潑灑易燃液體恐嚇加油站人員及捷運站內高喊「我有槍」案件；台灣台南地方檢察署偵辦高鐵列車爆炸威脅案件。上述案件均依法嚴查速辦，部分嫌犯已被羈押禁見。

5、堅守法治秩序 嚴懲不法行為

法務部強調，我國法治秩序不容挑戰。對於任何破壞社會安定、擾亂公共秩序的不法行為，法務部所屬檢察及調查機關將依法嚴懲，絕不寬貸。未來，法務部將持續強化治安維護措施，主動防範、即時應處、全面打擊犯罪，展現政府守護社會安全與捍衛法治的堅定決心。

