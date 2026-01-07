法務部啟動檢察長遴選作業 檢審會公告20人名單

（中央社記者劉世怡台北7日電）因應法務部展開檢察長遴選作業，檢審會票選委員今天公告，已有20人報名或被推薦遴任檢察長，明天起公開徵詢各方意見，將在20人名單中提出職缺2倍人選供法務部長鄭銘謙圈選。

法務部日前表示，士林、台中地檢署檢察長職期將屆滿，以及新竹地檢署檢察長空缺，加上屏東地檢署檢察長陳盈錦預計2月23日退休，啟動新任檢察長遴選人事作業並公告期程，預估檢察長職缺4名至6名，由檢審會提2倍人選供部長圈選，名單將於2月6日公布。

檢審會由法務部長指派4人、檢察總長和其指派3人，以及9名由全體檢察官票選產生的委員組成。檢審會票選委員為促進檢察長遴任程序公開透明，日前受理檢察官推薦檢察長人選或自行報名，名單於今天截止。

票選委員公告20人名單，依司法官期別，包括法務部保護司司長洪信旭（司法官訓練所33期結業）、法務部行政執行署台中分署分署長吳祚延（33）、法務部法制司司長洪家原（34）、台北地檢署檢察官戴東麗（34）。

此外，38期結業者9人，分別為司法院政風處處長林宏松、法務部檢察司副司長簡美慧、保護司副司長林秀敏、廉政署副署長林漢強、廉政署肅貪組組長邱智宏、廉政署北調組組長鄧媛、台灣高檢署檢察官陳淑雲、張紜瑋、台中高分檢檢察官郭靜文。

其餘名單有台灣高檢署檢察官趙燕利（39）、白忠志（39）、台中地檢署檢察官黃裕峯（39）、台灣高檢署檢察官陳舒怡（40）、新北地檢署檢察官黃彥琿（40）、廉政署中調組組長劉俊杰（41）以及台中高分檢檢察官葉建成（42）。（編輯：蕭博文）1150107