法務部報告出爐！建議「排除兄弟姊妹特留分」 劉韋德：保障配偶「老有所終」
兄弟姊妹「扶養義務」與廢除特留分一併檢討？ 問卷調查聽大家怎麼說
現行民法關於「兄弟姊妹享有特留分」的規定，已顯極不合時宜，甚至成為許多高齡喪偶者心中的痛。近日法務部委託學者完成的《因應高齡化社會檢討修正民法繼承編相關規定之研究》報告終於出爐，報告中明確建議修正特留分規定，將兄弟姊妹排除於特留分權利人之外。這項建議不僅符合國際立法潮流，更是落實社會公平與保障高齡配偶權益的必要之舉，實質肯定。
一、 核心家庭化：兄弟姊妹不再是財產形成的共同體
這份報告指出，現代社會崇尚個人主義與核心家庭，成年後的兄弟姊妹多半各自獨立生活，財務互不干涉。研究報告特別指出，被繼承人的兄弟姊妹大多未曾介入其資產規劃，甚至也不願讓手足干預財務；更重要的是，兄弟姊妹對於被繼承人家庭的財產累積，多無潛在貢獻。
在此現況下，若僅因血緣關係，依法即得與生存配偶共同繼承遺產，甚至受到特留分之保障，在超高齡化社會的現代，即有修正必要。
二、 保障高齡配偶「老有所終」是當務之急
廢除兄弟姊妹特留分最核心的價值，在於保障「高齡生存配偶」。在頂客族的家庭中，當一方配偶過世，另一方往往年事已高。依現行法，若無子女，生存配偶必須與被繼承人的父母或兄弟姊妹共同繼承。
若父母已歿，高齡配偶就必須面對與「被繼承人的兄弟姊妹」分配遺產的窘境。實務上，常發生久未聯絡的大伯、小姑跳出來主張特留分，導致喪偶者甚至必須變賣僅有的自住房屋來支付現金給手足，嚴重影響其晚年生活的安定。研究報告明確指出，此種規定已不符合被繼承人欲藉由遺產保障生存配偶老後生活之期待 。
三、 借鏡日本經驗：回歸直系血親保障
我國法律多繼受自德國與日本，而同樣面臨超高齡社會挑戰的日本，其民法規定值得我們借鏡。根據研究報告分析，日本民法特留分權利人僅限於直系血親卑親屬（子女）、直系血親尊親屬（父母、祖父母）及配偶；兄弟姊妹雖擁有法定繼承權，但「無特留分」 。
這意味著，在日本，若被繼承人立遺囑將財產全數留給配偶，兄弟姊妹是無權要求扣減特留分的。這項制度設計，成功地在尊重個人財產處分自由與保障近親生活之間取得了平衡，非常值得台灣效法。
四、 呼籲盡速修法，落實修正草案第1223條
法務部委託的研究報告中，已擬定具體的修法建議（修正草案第1223條），明定特留分權利人僅限於：直系血親卑親屬、父母、配偶及祖父母。立法理由更直指，當繼承人僅剩配偶與兄弟姊妹時，強迫高齡配偶分配遺產給手足，顯不符合國民期待。
廢除兄弟姊妹特留分已是社會多數共識，也是朝野立委關注的焦點。我們肯定法務部本次的報告建議，更期盼立法機關能參考此份報告，盡速完成修法。這不僅能減少家族爭產的訴訟糾紛，更能讓每一位辛苦打拚的人，能依自己的意願分配財產，讓留下來的摯愛伴侶，能擁有一個安心、有尊嚴的晚年。
