法務部引進全球首例CT彩像！ 部長鄭銘謙：讓往生者得到尊重

法務部舉行法醫電腦斷層掃描捐贈暨啟動儀式（圖／曾稚荃攝）

法務部法醫研究所今(9)日舉行法醫影像中心電腦斷層掃描捐贈啟動儀式，法務部長鄭銘謙、臺大法醫研究所所長翁德怡等人與會，本次儀式標誌著社會善心團體捐贈之高階電腦斷層設備（ＣＴ）與「智慧影像資訊ＡＩ系統」正式投入司法實務界運用，未來往生者遺體或可不需進行解剖，即能找出遺體真實死因，使「柔性司法、人道關懷」理念得以實踐。

鄭銘謙部長指出，此次硬體升級亮點在於透過3Ｄ數位重建技術及智慧影像資訊ＡＩ系統導入，以提供更具立體感與直覺化的影像分析功能，協助專業判讀並出具報告。他也提到國人有「保留全屍」的觀念，認為破壞遺體為一大禁忌，因此運用此技術即能同時守護真相和對往生者的尊嚴。截至今年上半年，此項技術已應用在1568具遺體，其中高達977件不需解剖即可保留完整遺體給家屬，使往生者能夠得到尊重，這也是台灣法醫鑑定邁入精準與人道兼具的里程碑。

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此外，翁德怡所長提到，去年發生在北捷的無差別殺人事件即有使用到此項技術，傳統上此類案件皆需經過法醫解剖做出鑑定報告，但現在只要使用此高階電腦斷層設備和智慧影像系統，即可產生司法實務上需要的資料，也能盡快將遺體歸還給家屬。另有案例是原通報死因為敗血性休克的案件，然而使用此技術後竟發現，逝者有多處骨折，其實際死因實為家人毆打所致。前述案例顯現出司法在追求真相的同時，也能落實對逝者的尊嚴及家屬情感關懷。

最高檢察署代理檢察總長徐錫祥、法務部法醫研究所長侯寬仁和西門子醫療設備股份有限公司總經理邱禎祥也在會中感謝不願具名的捐贈者，並強調將持續精進鑑定品質，運用科技還原案件真相，守護公平正義。

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