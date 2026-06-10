法務部政次兼中選會委員？ 黃謀信：任檢察官30年「核心價值就是獨立」

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立法院內政委員會10日審查中選會委員被提名人資格，中選會委員被提名人黃謀信出席備詢。（姚志平攝）

立院內政委員會今（10日）審查行政院函送中選會委員提名名單，圖為法務部政次、中選會委員被提名人黃謀信。（袁茵攝）

行政院補提名法務部政務次長黃謀信為中選會委員，但在野黨質疑恐發生角色衝突問題。黃謀信今（10日）表示，自己擔任檢察官30年工作，最核心價值、自我要求就是獨立性，且法務部與中選會工作重疊之處就是「查察賄選」，不會因為到中選會就產生質變。

立院內政委員會今（10日）審查行政院函送中選會委員提名名單，沈淑妃為委員並為副主任委員，蔡維哲及黃謀信均為委員，請同意案。

白委洪毓祥表示，黃謀信擔任法務部政次，但在一般行政機關，當然就是執行國家政策、服從行政體系、依法行政等，然而中選會擁有獨立、超越黨派的政治中立性要求，且該要求會比行政機關還要高，因此現在擁有政務官身分，與中選會獨立形象存在巨大矛盾，以後任命該如何具體切割？

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黃謀信回應，自己現在擔任法務部政務次長工作，法務部跟中選會工作重疊部分，就是法務部負責整個查察賄選工作，相信查察賄選不管在哪個機關都是普世價值，「我今天在法務部要查察賄選，我今天到中選會也是要查察賄選，甚至到任何一個機關都要查察賄選，我在法務部擔任查察賄選行政角色，並不會因為我到中選會就產生質變。」

黃謀信提及，就個人特質來說，一個人是否獨立，除了制度面之外，自己擔任30年檢察官工作，檢察官工作最核心價值、最大自我要求就是獨立性。

洪毓祥追問，自己到民眾黨擔任不分區立委任期僅2年，但仍毅然決然辭掉資策會工作，倘若黃謀信擔任中選會委員，有無可能辭去政務官工作？黃謀信稱，依《中選會組織法》規定，中選會委員就是兼任，這是制度使然，僅主委、副主委是專任，其他委員是無給職兼任，所以組織設計上一定有兼任問題，且沒有辦法辭，這是法律明文規定。

至於去年國民黨提的反廢死公投遭中選會否決，洪毓祥追問，中選會對立院通過的創制複決公投案，可不可以審查是否合憲？黃謀信說，從法律面來講，《中選會組織法》也好、《公投法》也好，「我認為中選會有事先低密度審查權，但不應該對實質內容進行審查。」《公投法》有規定，如果是憲法保留的案件，形式上就不該列入。

綠委李柏毅認為，不太同意在野認為法務部政次、檢察官出身的人會行政不中立，黃過去30年檢察官資歷，有無收過任何辦案壓力？

黃謀信強調，在30年檢察官生涯中，自認為沒接受到任何政治上壓力，包括該怎麼辦、不該怎麼辦案等，且因為他擔任過檢察長、主任檢察官，也不曾對下屬如此，該怎麼辦就怎麼辦。

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