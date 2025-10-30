法務部桃園分署出擊 拍賣洗錢、銀行法案件扣押資產

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為貫徹行政院「五打七安」政策，法務部行政執行署桃園分署積極辦理與該政策相關的行政執行與檢察機關囑託案件，將於 11月11日 舉行公開拍賣會，拍賣項目包括泰達幣、不動產及車輛等多項資產，邀請投資人踴躍參與，一同推動社會公平正義。

此次最受矚目的標的是桃園地方檢察署囑託變價、涉洗錢防制法案件所扣押的 43萬7,283.716304顆泰達幣，為歷來最大宗虛擬幣拍賣案。為確保符合法規並防杜洗錢風險，應買人須簽署「承諾書」並檢附證件，拍定後填具「得標人基本資料暨帳戶資訊表」，並備妥電子錢包資料，由桃園地檢署確認無誤後，始辦理移轉。價款一律以得標人名義匯款支付，不得以現金、信用卡或他人帳戶代付，相關規定已公告於桃園分署網站，提醒民眾詳閱。

不動產部分，亮點之一為中壢區「亞爵麗緻社區」1樓金店面（自強一路48號），地點精華、交通便捷，鄰近交流道與商圈，具投資潛力；另有桃園區「永謙企業帝國大樓」13樓商辦（桃園區三民路三段288號），採光佳、視野開闊，適合辦公或置產投資，預料將吸引不少企業與個人買家競標。

此外，拍賣會當日也將推出三輛車況良好的汽車，包括兩輛2019年出廠的福斯柴油車（黑色、1968c.c）與一輛2022年出廠的中華汽車（黑色、2378c.c），皆附鑰匙可立即使用，頗受民眾期待。

除上述標的外，桃園分署亦受新北地檢署囑託拍賣涉銀行法案件沒收之4宗土地，及多件涉及交通、工安、食安等行政罰鍰案件所查封的土地、建物與車輛，拍品多元豐富。

桃園分署表示，公開拍賣除能落實執法公正，更能讓不法所得回歸社會，實踐政府「打詐、打洗錢、打黑金、打逃漏稅、打不法投資」等政策目標。詳細拍賣時間與規定，民眾可上桃園分署官方網站查詢相關公告，掌握最新資訊。