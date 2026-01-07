法務部表揚全聯實業捐助犯保協會輔具 被害人家屬現身致謝

法務部長鄭銘謙表揚全聯捐贈犯罪被害人輔具計畫。（圖／項程鎮攝）

犯罪被害人保護協會今（1月7日）在法務部部史室舉辦「全韾照顧、聯結希望」重傷犯罪被害人輔具及復能服務補助計畫成果發表暨捐贈儀式，由法務部鄭銘謙部長、全聯實業股份有限公司林敏雄董事長及犯保協會董事長張斗輝等人共同出席，也邀請重傷被害人家屬現身說明輔具與復能服務對重傷被害人帶來的實質幫助。

犯保協會指出，114 年計畫執行期間，共補助 24位重傷被害人，補助總金額達新臺幣142萬6,088元，提供20類輔具及照顧設備，包含義肢、輪椅、氣墊床、復健及牽引設備、氧氣製造機、抽痰機、居家無障礙設施等，115 年度擴大計畫補助範圍，納入「專業人員評估費用」及「居家復能服務費用」補助，透過專業人員協助了解需求並幫助提升身體功能並延緩退化，以實質減輕家庭經濟負擔，提升生活品質與自立能力。

法務部長鄭銘謙當場向犯保協會董事長張斗輝及全體同仁致謝，感謝他們長期站在第一線，以專業與溫度守護每一個重傷被害家庭；同時，他也特別感謝全聯實業股份有限公司董事長林敏雄及企業團隊，再次慷慨捐贈，彰顯企業社會責任的高度，也讓社會大眾感受到司法的柔性力量與臺灣社會的溫暖。

全聯董事長林敏雄表示，他覺得企業不只是做生意，更要在社會需要的時候站出來！這次和犯保協會一起推動計畫，看到很多重傷被害人家庭，在漫長的復原過程中，真的需要有人陪、有人撐。因此今年加碼捐出1,000萬元，就是希望把資源用在最需要的地方，讓輔具、復健器材及無障礙設施能夠幫上忙，也讓這些家庭知道，他們不是孤單的。未來，全聯也會用實際行動，陪伴社會上需要幫助的朋友。

